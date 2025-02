Le casse du siècle : 1,5 milliard de dollars dérobés sur Bybit par le groupe Lazarus

En février 2025, le groupe Lazarus a piraté Bybit et dérobé 1,5 milliard de dollars d’Ethereum en exploitant des vulnérabilités critiques.

Piratage de Bybit par le groupe Lazarus

Le piratage de Bybit en février 2025 marque un tournant critique dans l’univers des cryptomonnaies. En dérobant plus de 1,5 milliard de dollars en Ethereum, le groupe nord-coréen Lazarus signe l’attaque la plus importante contre une plateforme centralisée à ce jour. Pourquoi est-ce si important ? Parce que cet incident révèle à nouveau des failles des systèmes de sécurité censés protéger des milliards d’actifs numériques.

Le 21 février 2025, un simple transfert de routine entre un portefeuille froid et un portefeuille chaud a dégénéré en catastrophe.

Un portefeuille froid est un dispositif de stockage hors ligne, utilisé pour conserver des cryptomonnaies à l’abri des cyberattaques. Déconnecté d’Internet, il est considéré comme l’un des moyens les plus sûrs pour protéger des actifs numériques. En revanche, un portefeuille chaud est connecté à Internet, facilitant les transactions rapides mais augmentant le risque d’intrusions.

Lors de l’attaque, les pirates ont profité de la vulnérabilité introduite lors du transfert entre ces deux types de portefeuilles. Ils ont modifié la logique du contrat intelligent et masqué l’interface de signature, redirigeant plus de 400 000 ETH et des tokens dérivés vers des adresses anonymes. Un simple clic sur une interface falsifiée a suffi pour compromettre les fonds.

Une fois les fonds volés, les cybercriminels les ont éclatés entre plusieurs portefeuilles, puis convertis via des échanges décentralisés pour brouiller leur traçabilité. Malgré la détection rapide de l’anomalie, ils avaient déjà pris une longueur d’avance.

Cette attaque met en évidence un défi fondamental des cryptomonnaies : concilier accessibilité et sécurité. Le recours aux portefeuilles froids pour sécuriser des fonds ne garantit pas une protection absolue, surtout lorsque des interactions en ligne sont nécessaires.

Le groupe Lazarus, artisan du chaos

Arkham Intelligence et le célèbre chercheur ZachXBT ont identifié le groupe Lazarus comme l’auteur de l’attaque. Connu pour ses cyberattaques méthodiques, Lazarus a répliqué un mode opératoire déjà observé lors du piratage de DMM Bitcoin en 2024. Leur méthode ? Infecter les appareils des signataires et leur présenter des interfaces manipulées, les amenant à valider des transactions frauduleuses.

L’attaque contre Bybit va plus loin. Les pirates ont utilisé un malware sur mesure, ciblant spécifiquement les dispositifs des détenteurs de clés multi-signatures.

Les réponses immédiates et les failles révélées

Bybit a réagi en lançant un programme de prime, promettant 10 % des fonds récupérés à ceux qui aideront à leur restitution — soit un incitatif potentiel de 140 millions de dollars. Deux premières récupérations ont déjà eu lieu : 15 000 cmETH (43,5 millions de dollars) par l’équipe du protocole mETH et 181 000 USDT gelés par Tether.

Mais cette attaque soulève des enjeux plus profonds. Elle met en lumière les vulnérabilités des processus multi-sig et la facilité avec laquelle des appareils personnels peuvent être compromis. Faut-il alors revoir l’ensemble des procédures de sécurisation des signatures ? Les experts s’accordent sur un point : l’erreur humaine et les failles matérielles restent les maillons faibles.

Quelles leçons tirer pour l’industrie des cryptomonnaies ?

Cet incident rappelle que la sécurité ne se limite pas à des outils technologiques avancés. L’élément humain, les habitudes opérationnelles et la complexité des processus sont autant de portes d’entrée pour les hackers. Faut-il multiplier les vérifications manuelles ? Déconnecter les dispositifs des réseaux lors des signatures critiques ?

Si les entreprises crypto doivent constamment réévaluer leurs stratégies de sécurité, cette attaque rappelle aussi que les menaces évoluent rapidement. Les pirates ne se contentent plus de chercher des failles techniques : ils ciblent directement les processus et les utilisateurs.

Bien que certaines pertes aient été limitées, l’ampleur de ce piratage prouve que même les plateformes les plus solides restent vulnérables.

Pour en savoir plus

