L’hebdo cybersécurité (23 fév 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine dernière a été marquée par plusieurs incidents majeurs en cybersécurité, touchant divers secteurs et mettant en évidence des vulnérabilités critiques.

Le 21 février 2025, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit a subi une attaque sophistiquée entraînant le vol d’environ 1,4 milliard de dollars en Ethereum. Les pirates ont manipulé l’interface de transaction lors d’un transfert de routine entre un portefeuille froid et un portefeuille chaud, leur permettant de détourner plus de 400 000 tokens vers une adresse inconnue. Malgré l’ampleur de l’attaque, Bybit a assuré que les fonds des clients restaient sécurisés et que les opérations continuaient normalement. Des experts en criminalistique blockchain collaborent actuellement pour tracer et récupérer les actifs volés. En réponse à cette attaque, Bybit a lancé un programme de récompenses, offrant 10 % des fonds récupérés aux chercheurs en sécurité et aux organisations qui contribueront à la restitution des actifs. Ce programme pourrait accorder jusqu’à 140 millions de dollars si l’intégralité des fonds volés est récupérée.

En parallèle, la plateforme DeFi zkLend, opérant sur la blockchain Starknet, a été victime d’une attaque qui a entraîné la perte de 9,5 millions de dollars en cryptomonnaies. Le pirate a exploité une vulnérabilité dans le système pour transférer les fonds vers le réseau Ethereum via un mécanisme de pont. Tentant de dissimuler les transactions à l’aide de l’outil Railgun, le hacker a finalement vu les fonds revenir à son portefeuille initial en raison des restrictions internes de Railgun. zkLend a temporairement suspendu les retraits et a lancé une enquête en collaboration avec les autorités et des experts en cybersécurité. La plateforme a également proposé une récompense de 10 % au pirate s’il accepte de restituer les fonds volés.

Dans le domaine de la cybersurveillance, le logiciel espion Pegasus, développé par le groupe israélien NSO, a été largement utilisé pour cibler des cadres du secteur privé, notamment dans les domaines de la finance, de l’immobilier et de la logistique. Une enquête menée en décembre 2024 a révélé 11 nouvelles infections parmi 18 000 appareils analysés, indiquant une évolution des tactiques d’espionnage vers l’espionnage corporatif. Pegasus utilise des exploits « zero-click » pour infiltrer les appareils sans interaction de l’utilisateur, accédant ainsi aux messages chiffrés, documents financiers et même aux microphones des appareils ciblés.

Le groupe de ransomware CL0P a intensifié ses attaques contre les infrastructures critiques, ciblant principalement les secteurs des télécommunications et de la santé. En exploitant une vulnérabilité zero-day dans les logiciels d’intégration de Cleo, les cybercriminels ont compromis plus de 80 organisations en février 2025. Leur méthode consiste à exfiltrer des données sensibles avant de déployer des charges utiles de chiffrement, perturbant ainsi massivement les opérations des victimes.

L’incident majeur provoqué par le groupe Salt Typhoon, affilié aux services de renseignement chinois, montre qu’il a exploité une vulnérabilité vieille de sept ans dans les logiciels Cisco.

La plateforme WhatsApp a également été exploité pour une campagne de piratage a ciblé près de 100 journalistes et activistes à travers l’Europe. Utilisant un spyware développé par Paragon Solutions, les attaquants ont exploité une faille « zero-click » pour installer un logiciel d’espionnage sur les appareils des victimes. Cette intrusion a conduit plusieurs groupes médiatiques italiens à déposer une plainte pénale, dénonçant une atteinte grave à la vie privée et à la sécurité des sources journalistiques.

En Asie du Sud-Est, la Thaïlande se prépare à accueillir environ 7 000 personnes secourues de centres d’escroquerie cybernétique illégaux situés au Myanmar. Ces centres, opérant comme des call centers frauduleux, ont exploité des travailleurs contraints à participer à des arnaques en ligne ciblant des victimes internationales. Cette opération de sauvetage fait partie d’une vaste campagne régionale visant à démanteler les réseaux criminels transfrontaliers.

Dans un autre domaine, le développement d’outils d’intelligence artificielle dans le cadre de la cybersécurité a pris un tournant important avec l’apparition de BlackBastaGPT. Cet outil, alimenté par plus d’un million de messages internes piratés du gang de ransomware Black Basta, permet aux chercheurs en sécurité d’analyser les tactiques, stratégies financières et méthodes d’attaque du groupe. Le chatbot offre un accès contextuel aux discussions des cybercriminels, facilitant l’identification des failles exploitées et des techniques de négociation employées lors des attaques par ransomware.

Enfin, en réponse aux menaces émergentes posées par l’informatique quantique, Google a ajouté des signatures numériques résistantes aux ordinateurs quantiques à son service Cloud Key Management Service (KMS). Cette initiative s’inscrit dans la feuille de route de Google pour implémenter les nouveaux standards de cryptographie post-quantique établis par le National Institute of Standards and Technology (NIST). Cette mise à jour vise à renforcer la sécurité des données face aux futures capacités de déchiffrement des ordinateurs quantiques.

Les actus cybersécurité de la semaine

