Êtes-vous suivi par un AirTag ? Astuces pour vérifier

Depuis leur lancement en 2021, les AirTags d’Apple ont révolutionné la manière dont nous retrouvons nos objets perdus. Ces petits dispositifs de suivi utilisent la technologie Bluetooth et l’ultra-large bande pour localiser avec précision des articles tels que des clés ou des sacs. Cependant, leur utilisation soulève également des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité.

Les AirTags sont conçus pour aider les utilisateurs à localiser facilement leurs effets personnels. En les attachant à des objets du quotidien, il est possible de suivre leur emplacement via l’application « Localiser » sur les appareils Apple. La puce intégrée permet une localisation précise, facilitant ainsi la récupération rapide des objets égarés. De plus, l’écosystème étendu d’Apple offre une couverture mondiale, rendant les AirTags particulièrement efficaces pour retrouver des objets même à grande distance.

Préoccupations en Matière de Sécurité et de Confidentialité

Malgré leurs avantages, les AirTags ont été critiqués pour leur potentiel usage malveillant. Des rapports ont révélé que des individus utilisaient ces dispositifs pour suivre des personnes à leur insu, soulevant des inquiétudes quant au harcèlement et à la violation de la vie privée. Bien qu’Apple ait mis en place des mesures pour avertir les utilisateurs d’un AirTag inconnu à proximité, ces alertes ne sont pas toujours efficaces, notamment pour les utilisateurs de smartphones non Apple. Le type de smartphone que vous possédez affecte la facilité avec laquelle vous pouvez découvrir les AirTags cachés. Les propriétaires d’iPhone fonctionnant sous iOS 14.5 ou une version plus récente devraient recevoir une alerte push chaque fois qu’un AirTag inconnu se trouve à proximité pendant une période prolongée et loin de son propriétaire. Le site Web d’Apple ne fournit pas de délai précis pour le déclenchement de cette alerte.

Les propriétaires d’iPhones plus récents doivent activer le Bluetooth et vérifier leurs paramètres pour s’assurer qu’ils recevront des notifications. Sous Paramètres, accédez à Confidentialité et sécurité et activez les services de localisation. Faites défiler la page jusqu’en bas, appuyez sur Services système et activez Localiser mon iPhone. Recherchez également l’application Localiser mon iPhone, accédez à Moi dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur Personnaliser les notifications de suivi pour vérifier que les notifications sont activées. Assurez-vous également que le mode Avion n’est pas activé, sinon vous ne recevrez aucune notification.

De plus, des modifications non autorisées des AirTags, comme la désactivation du haut-parleur, peuvent les rendre indétectables, augmentant ainsi les risques de suivi clandestin.

Mesures de Protection et Bonnes Pratiques

Pour se protéger contre un suivi non désiré via un AirTag, il est recommandé de :

Vérifier régulièrement les notifications de suivi : Les utilisateurs d’iPhone devraient s’assurer que les services de localisation et les notifications de l’application « Localiser » sont activés.

: Les utilisateurs d’iPhone devraient s’assurer que les services de localisation et les notifications de l’application « Localiser » sont activés. Utiliser des applications dédiées : Les utilisateurs d’Android peuvent télécharger des applications comme « Tracker Detect » pour scanner la présence d’AirTags à proximité.

: Les utilisateurs d’Android peuvent télécharger des applications comme « Tracker Detect » pour scanner la présence d’AirTags à proximité. Rester vigilant aux signes physiques : Inspecter régulièrement ses effets personnels et son véhicule pour détecter la présence éventuelle d’AirTags non autorisés.

: Inspecter régulièrement ses effets personnels et son véhicule pour détecter la présence éventuelle d’AirTags non autorisés. Désactiver un AirTag inconnu : Si un AirTag suspect est trouvé, retirer la batterie en tournant le dos de l’appareil dans le sens antihoraire permet de le désactiver.

En conclusion, bien que les AirTags offrent une solution efficace pour retrouver des objets perdus, il est essentiel de rester conscient des risques potentiels de détournement de leur usage en matière de confidentialité et de sécurité.

Pour en savoir plus

Lorsque l’AirTag d’Apple est sorti en 2021, le tracker Bluetooth à bande ultra-large a été salué comme une étape vers l’avenir de la réalité augmentée et un excellent moyen de retrouver des objets du quotidien, comme vos clés perdues ou votre télécommande de télévision coincée entre le canapé… Lire la suite sur wired.com

(Re)découvrez également: