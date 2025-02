Les vulnérabilités à suivre (24 fév 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées dans divers logiciels et équipements, mettant en lumière des failles de sécurité significatives.

OpenSSH a publié des mises à jour de sécurité corrigeant deux failles critiques qui exposaient les serveurs SSH aux attaques de type man-in-the-middle (MitM) et déni de service (DoS). L’une de ces vulnérabilités était présente dans le système depuis plus de dix ans, augmentant ainsi le risque d’exploitation à long terme. Ces failles permettaient aux attaquants d’intercepter le trafic entre les serveurs et les clients ou de provoquer des interruptions de service.

Des applications de surveillance, notamment Cocospy et Spyic, ont été découvertes exposant des données sensibles de millions d’utilisateurs en raison de failles de sécurité non corrigées. Ces applications, souvent utilisées pour surveiller des partenaires ou des enfants, ont laissé accessibles en ligne des informations telles que des adresses e-mail, des messages texte, des journaux d’appels et des photographies. Les développeurs de ces applications n’ont pas répondu aux sollicitations et n’ont pas encore corrigé ces vulnérabilités, laissant les données des utilisateurs à risque.

Parallèlement, une faille majeure a été découverte dans le plugin Jupiter X Core de WordPress, installé sur plus de 90 000 sites. Cette vulnérabilité permet à des attaquants authentifiés avec des privilèges de contributeur d’exécuter du code malveillant en téléchargeant des fichiers SVG compromis. Les administrateurs de sites utilisant ce plugin sont encouragés à appliquer les mises à jour de sécurité disponibles pour protéger leurs plateformes.

IBM a corrigé plusieurs failles dans sa plateforme OpenPages Governance, Risk, and Compliance (GRC) qui pouvaient permettre à des cybercriminels de détourner des sessions utilisateur, de voler des identifiants et de manipuler des données sensibles. Les correctifs disponibles s’appliquent aux versions 8.3 et 9.0 du logiciel.

Palo Alto Networks a alerté sur une faille critique dans ses pare-feu PAN-OS, actuellement exploitée par des cybercriminels pour contourner les systèmes d’authentification et compromettre des réseaux. Les administrateurs sont fortement encouragés à mettre à jour leurs systèmes pour se protéger contre ces attaques.

Citrix a publié des mises à jour de sécurité pour corriger une vulnérabilité critique dans NetScaler Console et NetScaler Agent qui pouvait permettre à des attaquants d’obtenir des privilèges élevés. Les utilisateurs de ces produits sont invités à appliquer les correctifs sans délai.

Microsoft a également corrigé une faille dans Power Pages qui permettait une élévation de privilèges. Cette vulnérabilité, utilisée dans des attaques récentes avant la publication du correctif, a été rapidement colmatée pour limiter les risques.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a signalé qu’une faille dans Craft CMS est activement exploitée. Cette vulnérabilité permet aux attaquants d’exécuter du code malveillant à distance sur les serveurs non mis à jour.

Microsoft a augmenté les primes de son programme de bug bounty dédié à Copilot AI. Les chercheurs en sécurité peuvent désormais recevoir jusqu’à 5 000 dollars pour avoir signalé des vulnérabilités modérées dans les outils d’intelligence artificielle de l’entreprise.

Meta a distribué plus de 2,3 millions de dollars aux chercheurs en sécurité en 2024 grâce à son programme de bug bounty. Ce programme, qui existe depuis 2011, récompense les experts identifiant des failles sur ses plateformes comme Facebook, Instagram et WhatsApp.

LibreOffice a corrigé des vulnérabilités importantes qui permettaient aux attaquants d’écraser des fichiers et d’extraire des données sensibles via des documents malveillants. Ces failles affectaient à la fois les utilisateurs de bureau et les serveurs utilisant LibreOffice. Des mises à jour sont désormais disponibles pour les versions Enterprise et Community.

Des failles découvertes dans les imprimantes Xerox VersaLink C7025 pourraient permettre à des cybercriminels de capturer des identifiants Windows en exploitant les connexions LDAP et SMB/FTP. Les administrateurs sont invités à mettre à jour les firmwares et à renforcer les configurations de sécurité.

Juniper Networks a également publié des correctifs pour ses routeurs Session Smart et WAN Assurance. Une faille permettait à des attaquants de contourner les systèmes d’authentification et de prendre le contrôle administratif des dispositifs vulnérables. Les utilisateurs sont appelés à appliquer les dernières mises à jour pour éviter tout risque.

Les vulnérabilités de la semaine

