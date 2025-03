Le top 5 des actus cybersécurité (5 mar 2025)

Entre décisions stratégiques, attaques sophistiquées et menaces émergentes, voici le top 5 des actualités qui ont façonné le paysage cyber de ces derniers jours.

Le département de la Défense des États-Unis a ordonné à l’U.S. Cyber Command de suspendre toutes les opérations cybernétiques dirigées contre la Russie. Cette décision, prise par le nouveau Secrétaire à la Défense Pete Hegseth, met un frein aux activités de planification et d’exécution de cyberattaques, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la posture de cybersécurité des États-Unis.

Les autorités américaines ont récupéré 31 millions de dollars en cryptomonnaies volés lors du piratage de 2021 contre Uranium Finance, une plateforme DeFi exploitée sur la Binance Smart Chain. Cette opération marque une avancée dans la lutte contre les cybercriminels exploitant les vulnérabilités des protocoles financiers décentralisés.

Le service Have I Been Pwned a ajouté plus de 284 millions de comptes compromis à sa base de données. Ces informations proviennent de malwares voleurs d’informations, qui ont récupéré des identifiants et des mots de passe, diffusés par la suite sur des canaux Telegram. Cette fuite massive souligne une fois de plus la menace que représentent les malwares infostealers.

Un nouveau variant du botnet Vo1d a contaminé près de 1,6 million de téléviseurs Android à travers 226 pays. Ces appareils infectés sont intégrés dans un réseau de serveurs proxy anonymes, permettant aux cybercriminels de détourner leur usage à des fins malveillantes. L’expansion rapide de ce botnet met en lumière la vulnérabilité des objets connectés.

Le Service de sécurité de l’État belge (VSSE) a été victime d’une violation majeure. Des hackers chinois ont exploité une vulnérabilité dans l’Email Security Gateway Appliance de Barracuda pendant près de deux ans, accédant à environ 10 % du trafic de courriels de l’agence. Bien que les informations classifiées ne semblent pas avoir été compromises, une partie des communications sensibles du service de renseignement a été exposée.

