Les actus cybersécurité de la Suisse (5 mar 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

La semaine écoulée a été marquée par plusieurs initiatives visant à renforcer la cybersécurité en Suisse, ainsi que par des cyberattaques significatives.

Dans un effort de régulation, l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) introduira au premier semestre 2025 une obligation de signalement des cyberattaques touchant les infrastructures critiques. Pour accompagner cette mesure, l’OFCS organise des présentations en ligne détaillant les critères de signalement, le contenu des déclarations et les délais à respecter. Ces sessions permettront aux acteurs concernés de mieux comprendre les nouvelles obligations réglementaires et de se préparer efficacement.

Le canton d’Uri a annoncé l’organisation des « Data Hackdays Uri 2025 » les 4 et 5 avril prochains à Altdorf. Cet événement réunira développeurs, designers et citoyens pour concevoir de nouvelles solutions numériques adaptées aux besoins administratifs du canton. L’objectif est d’encourager l’innovation en exploitant des données publiques et des technologies open source.

De son côté, le canton de Bâle-Campagne a confié à Infoguard la mise en place et l’exploitation d’un Centre des opérations de sécurité (SOC). Ce projet vise à renforcer la résilience du canton face à la montée des cybermenaces en proposant des services tels que la détection d’incidents, la gestion des événements de sécurité (SIEM) et la réponse aux cyberattaques.

En matière législative, le canton d’Argovie prévoit une nouvelle loi sur la sécurité de l’information afin d’uniformiser les standards de cybersécurité et de protéger les données sensibles. Ce texte prévoit la mise en place d’un cadre réglementaire global, l’instauration d’un système de gestion de la sécurité de l’information et la création d’une cellule cantonale de coordination de la cybersécurité. Cette initiative a reçu un accueil favorable au cours des consultations, notamment pour son intégration des communes et des organismes publics dans son périmètre d’application.

Par ailleurs, plusieurs incidents ont mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures suisses. Le fournisseur de logiciels Cistec a été victime d’une attaque par ransomware dans la nuit du 12 février. Selon l’entreprise, seules ses infrastructures internes ont été touchées, sans impact sur les systèmes des clients ni sur les données des patients. Des mesures ont été prises pour restaurer progressivement l’ensemble des services.

En janvier, une cyberattaque contre la caisse de compensation de l’industrie Swissmem a permis la fuite de données sensibles liées à Ruag et à l’armée suisse, retrouvées par la suite sur le darknet. Cet incident accentue les défis de cybersécurité auxquels fait face l’armée suisse, déjà confrontée à d’autres menaces similaires.

Les actus suisses de la semaine

