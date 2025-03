L’engagement de Mozilla sur la protection des données après la controverse

Mozilla fait face à des critiques après des changements des conditions d’utilisation de Firefox mais réaffirme son engagement envers la protection des données utilisateurs.

Mozilla dans la tourmente après la controverse sur les données Firefox

La mise à jour des conditions d’utilisation de Firefox par Mozilla a suscité une vive polémique. Une clause semblait accorder à l’entreprise une licence étendue sur les données saisies via le navigateur, remettant en question son engagement historique en matière de protection de la vie privée.

Des conditions d’utilisation controversées

La nouvelle version des conditions stipulait que les utilisateurs accordaient à Mozilla « une licence non exclusive, libre de droits et mondiale » pour utiliser les informations saisies via Firefox. Cette formulation a été perçue comme vague et intrusive, soulevant des inquiétudes quant à l’étendue des droits que Mozilla s’octroyait.

Certains utilisateurs et observateurs ont redouté que ces termes permettent à Mozilla d’exploiter leurs données personnelles à des fins inattendues, notamment pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle.

Réaction de Mozilla face aux inquiétudes

Face à la controverse, Mozilla a rapidement réagi en révisant la formulation des conditions. L’entreprise a assuré que cette licence était uniquement nécessaire pour le bon fonctionnement de Firefox, notamment pour traiter les informations saisies lors de la navigation.

Mozilla a également confirmé que ces conditions ne lui conféraient aucun droit de propriété sur les données des utilisateurs et qu’elles ne seraient pas utilisées à d’autres fins que celles prévues par la politique de confidentialité.

Transparence et engagement renouvelé

Pour apaiser les inquiétudes, Mozilla a mis à jour sa politique de confidentialité. L’entreprise a explicité les types de données collectées, leur usage et les bases légales justifiant ces traitements.

Elle a réaffirmé son engagement à ne pas vendre les données personnelles des utilisateurs et a précisé que certaines informations pouvaient être partagées avec des partenaires, mais uniquement sous forme agrégée et anonymisée.

