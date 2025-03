AFIS2026 : la Confédération intègre la reconnaissance faciale avec Thales

Qui ne les connaît pas? Les empreintes digitales jouent un rôle important dans presque tous les romans policiers. La science qui s’y intéresse est la dactyloscopie – du grec daktylos, « doigt », et scopie, « examen ». Elle vise à analyser et à comparer les empreintes digitales et palmaires avec par exemple des traces relevées sur les lieux d’une infraction. Pourquoi ces caractéristiques biométriques se prêtent-elles si bien à l’identification? C’est très simple: premièrement, elles demeurent inchangées toute la vie et sont donc immuables. Les sillons en relief sur la partie inférieure des doigts, autrement dit les crêtes papillaires, se développent déjà au stade embryonnaire et, en cas de blessure superficielle, se reforment à l’identique. Deuxièmement, elles sont uniques – même les « vrais » jumeaux ont des empreintes digitales différentes. Cette combinaison d’immuabilité et d’unicité fait des empreintes digitales et palmaires un instrument parfait pour identifier de manière univoque des personnes encore en vie ou décédées.