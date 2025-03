Les dernières cyberattaques (4 mar 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine écoulée a été marquée par plusieurs incidents de cybersécurité notables, touchant divers secteurs à travers le monde.

Dans le domaine des crypto-monnaies, le FBI a confirmé que le groupe de hackers nord-coréen Lazarus est responsable du vol de 1,5 milliard de dollars sur la plateforme d’échange Bybit. Les hackers ont intercepté un transfert prévu depuis un portefeuille froid vers un portefeuille chaud, redirigeant les fonds vers une adresse sous leur contrôle. Le FBI exhorte les opérateurs de nœuds RPC, les échanges et autres services liés aux crypto-monnaies à bloquer les transactions provenant des adresses utilisées par les hackers nord-coréens.

Par ailleurs, une variante du botnet Vo1d a infecté près de 1,6 million de téléviseurs Android dans 226 pays. Ces appareils compromis sont utilisés comme serveurs proxy anonymes. Le botnet a atteint son pic le 14 janvier 2025 avec 800 000 bots actifs. Les chercheurs notent que le botnet a évolué avec des capacités de chiffrement avancées et une infrastructure résiliente.

Un botnet de 130 000 appareils a lancé une attaque de type « password spraying » contre des comptes Microsoft 365, exploitant l’authentification basique pour contourner l’authentification multifacteur. Malgré les efforts de Microsoft pour supprimer cette fonctionnalité, elle reste une vulnérabilité exploitée à grande échelle.

Parallèlement, le groupe EncryptHub, également connu sous le nom de Larva-208, a mené des attaques de phishing ciblées contre 618 organisations à travers le monde depuis juin 2024. Après avoir accédé aux réseaux, les attaquants ont déployé des logiciels malveillants tels que Stealc et Rhadamanthys, et dans de nombreux cas, des rançongiciels. EncryptHub serait affilié à RansomHub et BlackSuit, agissant potentiellement en tant que courtier d’accès initial ou affilié direct.

Aux États-Unis, le groupe de rançongiciel Qilin a revendiqué une attaque contre Lee Enterprises, une entreprise médiatique possédant plus de 77 journaux quotidiens. L’attaque, survenue le 3 février 2025, a perturbé les opérations et conduit à l’exfiltration de certaines données. Le groupe menace de divulguer l’intégralité des données volées le 5 mars 2025 si la rançon n’est pas payée.

En Russie, deux entreprises informatiques spécialisées respectivement dans les solutions de paiement et les services liés aux distributeurs automatiques, ont été la cible d’une cyberattaque. Bien que les auteurs de l’attaque n’aient pas été identifiés, le contexte actuel suggère une possible implication de cyberattaquants locaux.

En Australie, Genea, l’un des principaux fournisseurs de services de fertilité, a été victime du groupe de rançongiciel Termite. Les attaquants ont revendiqué le vol de données sensibles, publiées par la suite en ligne. Genea a obtenu une injonction judiciaire pour empêcher la diffusion de ces informations et collabore avec le Centre australien de cybersécurité pour enquêter sur l’incident.

Enfin, le groupe Ghostwriter a lancé une nouvelle campagne ciblant les activistes de l’opposition biélorusse et les entités militaires et gouvernementales ukrainiennes. Utilisant des documents Excel piégés, les attaquants ont déployé une variante du téléchargeur PicassoLoader. Cette campagne est une extension des activités précédentes de Ghostwriter, lié au gouvernement biélorusse.

Les cyberattaques de la semaine

Un grand botnet cible les comptes M365 avec des attaques de pulvérisation de mots de passe Un botnet de plus de 130 000 appareils attaque les comptes Microsoft 365 via la pulvérisation de mots de passe, contournant l’authentification multifacteur en exploitant l’authentification de base. Les chercheurs de SecurityScorecard ont découvert un botnet de plus de 130 000 appareils qui mène des attaques de pulvérisation de mots de passe contre Microsoft 365 (M365)… Lire la suite sur Security Affairs

Le célèbre hébergeur de logiciels malveillants et de spams « Prospero » rejoint Kaspersky Lab L’un des fournisseurs les plus connus d’hébergement Web « à l’épreuve des balles » pour les cybercriminels a commencé à acheminer ses opérations via des réseaux gérés par la société russe d’antivirus et de sécurité Kaspersky Lab, a appris KrebsOnSecurity. Les experts en sécurité affirment que le fournisseur de services basé en Russie… Lire la suite sur Krebs on Security

Un important fournisseur de services informatiques russe victime d’une cyberattaque Le NCIRCC russe met en garde contre une cyberattaque contre de grandes entreprises informatiquesLANTER et LAN ATMservice semblent avoir été touchés. Les coupables ou les objectifs n’ont pas été divulgués Deux grandes entreprises informatiques russes ont subi une cyberattaque majeure, mettant en péril de nombreuses entreprises financières. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

(Re)découvrez la semaine passée: