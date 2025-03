Black Basta et Medusa : deux ransomwares en pleine expansion en 2025

La montée des ransomwares Black Basta et Medusa en 2025 souligne la professionnalisation du cybercrime avec des attaques massives et sophistiquées.

Les coulisses du cybercrime : des fuites qui en disent long

En 2025, le paysage du cybercrime est marqué par la montée en puissance de groupes de ransomwares redoutables. Deux d’entre eux, Black Basta et Medusa, se distinguent par leurs attaques ciblées et leurs stratégies évolutives. Un événement récent a particulièrement attiré l’attention des experts : une fuite massive de logs internes du groupe Black Basta, révélant des détails inédits sur leur organisation et leurs outils.

Par ailleurs, Medusa, un autre acteur majeur, a frappé plus de 40 victimes en deux mois, exigeant des rançons allant de 100 000 dollars à 15 millions de dollars. Ces attaques illustrent une accélération des cybermenaces.

Les ransomwares comme Black Basta et Medusa témoignent d’une professionnalisation du cybercrime. En tant que professionnels de la cybersécurité, l’enjeu est de détecter, anticiper et réagir face à ces menaces de plus en plus sophistiquées. En 2025, la lutte contre les ransomwares restera donc un défi majeur pour les entreprises et les institutions du monde entier.

Black Basta : une organisation bien huilée

En février 2024, une fuite de 200 000 messages internes a permis de lever le voile sur le fonctionnement interne de Black Basta. Ce groupe, actif depuis 2022, opère sous un modèle Ransomware-as-a-Service (RaaS) et vise principalement l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie. Parmi les principales révélations :

Reconnaissance avancée via des outils comme ifconfig.exe , netstat.exe et WMIC .

, et . Évasion des défenses en utilisant les répertoires temporaires, BITS , et en désactivant Windows Defender.

, et en désactivant Windows Defender. Accès aux identifiants avec l’outil Mimikatz.

Utilisation de AnyDesk pour le Command & Control.

Exfiltration des données via Rclone avant le chiffrement des fichiers.

Persistance assurée par la création de tâches planifiées.

Black Basta ne se contente pas de chiffrer les fichiers. Il pratique une technique appelée double extorsion. Cela signifie que, en plus de chiffrer les fichiers d’une entreprise ou d’une organisation pour les rendre inaccessibles, les attaquants volent également ces données avant de les verrouiller. Ainsi, même si la victime possède des sauvegardes et peut restaurer ses fichiers, elle reste sous la menace de voir ses informations confidentielles divulguées publiquement si elle ne paie pas la rançon. Cette approche vise à maximiser la pression sur la victime et à augmenter les chances d’obtenir le paiement exigé. En 2024, plus de 500 entités ont été victimes de ces attaques, incluant 12 des 16 secteurs d’infrastructures critiques, notamment la santé.

Medusa : une ascension fulgurante

Depuis son apparition en 2023, Medusa a mené de nombreuses attaques contre des organisations de divers secteurs. Ce ransomware a connu une progression rapide, avec une augmentation de 42 % des attaques entre 2023 et 2024. En 2025, la menace reste persistante, avec plus de 40 entreprises touchées en seulement deux mois.

Les cybercriminels derrière Medusa adoptent une approche financièrement motivée, exigeant des rançons allant de 100 000 à 15 millions de dollars. Leur cible principale est constituée de grandes entreprises, où une interruption des opérations due au chiffrement des données peut provoquer des pertes considérables. Ce type de pression pousse parfois les victimes à envisager le paiement de la rançon, bien que cela ne garantisse en aucun cas la récupération complète des données volées ou chiffrées.

