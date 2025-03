Les actus cybersécurité de la Suisse (19 mar 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Les cyberattaques se multiplient en Suisse, affectant aussi bien les infrastructures critiques que les entreprises et les institutions.

Le groupe Spar et les magasins TopCC ont subi une cyberattaque perturbant leurs systèmes informatiques et les paiements par carte. Si l’entreprise travaille activement à un retour à la normale, de nombreux magasins voient encore leurs transactions impactées.

Syma, spécialiste de la construction de stands, a également été victime d’une cyberattaque le 1er mars. Son entité autrichienne a été ciblée, compromettant certaines opérations.

Swisscom a indiqué faire face à une haussedes attaques. Chaque mois, l’opérateur enregistre plus de 200 millions de tentatives d’intrusion, soit environ 77 par seconde.

L’armée suisse adapte sa stratégie face aux menaces numériques. Le Conseil fédéral a validé la mise en place de plateformes numériques pour moderniser les échanges d’informations. De plus, l’armée pourra désormais, en cas de nécessité, réquisitionner certaines ressources essentielles comme l’électricité, les données et les fréquences radio pour garantir la résilience de ses opérations.

Les universités suisses prennent également des mesures pour sécuriser leurs infrastructures. Avec la fondation Switch, elles ont développé une solution cloud souveraine. Ce projet vise à garantir un stockage sécurisé et indépendant des données académiques et de recherche.

Le phishing reste une menace omniprésente. Une campagne frauduleuse cible actuellement les utilisateurs de TWINT via des e-mails alarmants sur une prétendue faille de sécurité. Le lien contenu dans ces messages mène en réalité à un site frauduleux conçu pour voler des informations personnelles. Les autorités appellent à la vigilance et recommandent de ne jamais entrer de données sensibles sans vérification préalable.

Sur le plan réglementaire, le Conseil fédéral a approuvé une modification de l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes. Cette mise à jour, effective dès le 15 avril 2025, précise les procédures et les compétences liées aux demandes de contrôle pour garantir un cadre plus strict et efficace.

Enfin, dans le domaine de la biométrie, fedpol a attribué à Thales DIS Suisse SA le projet AFIS2026. Cette modernisation du système d’identification des empreintes digitales inclura un module avancé de reconnaissance faciale, renforçant ainsi les capacités d’identification des autorités.

Les actus suisses de la semaine

Cyberattaque contre le groupe de construction de foires commerciales Syma Syma, spécialiste de la construction de foires commerciales et de la technologie des systèmes, a été victime d’une cyberattaque le 1er mars. Selon l’entreprise, dont le siège social est à Kirchberg (SG), l’attaque a touché la filiale autrichienne. Syma Holding possède des filiales en Allemagne, en Autriche, en République tchèque et en Asie… Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Swisscom enregistre plus de 200 millions de cyberattaques chaque mois Le nombre de cyberattaques sur l’infrastructure de Swisscom augmente : l’opérateur de télécommunications enregistre désormais plus de 200 millions d’attaques par mois. Face à cette menace, Swisscom investit dans la cybersécurité et prévoit une nouvelle solution pour les clients professionnels. Lire la suite sur Netzwoche News

Le Conseil fédéral renforce la cyberprotection et la numérisation dans l’armée Le Conseil fédéral entend numériser entièrement à long terme l’échange de données avec les membres des forces armées au moyen de plateformes d’information numériques. En outre, l’armée pourra également confisquer l’électricité, les données et les fréquences radio, entre autres, afin d’accroître la protection contre les cybermenaces. Lire la suite sur Netzwoche News

Les universités suisses obtiennent leur propre cloud Afin d’offrir aux institutions de recherche suisses la plus grande souveraineté et sécurité possible, les universités locales ont développé une solution cloud en collaboration avec la Fondation Switch. Le Switch Cloud est conçu pour répondre aux exigences de sécurité élevées des établissements d’enseignement suisses. Lire la suite sur Netzwoche News

Dix personnes par département ont accès aux sujets confidentiels (ats) L’accès aux informations confidentielles du Conseil fédéral est limité à 10 personnes par département ainsi qu’à leurs chefs, a indiqué la Chancellerie fédérale lundi. Elle répondait à une question parlementaire déposée après la fuite dans la presse de la… Lire la suite sur News Feed

