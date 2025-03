La Confédération suisse à nouveau touchée par une cyberattaque DDoS

Le 19 mars 2025, la Confédération suisse a subi une nouvelle cyberattaque DDoS, perturbant des services numériques essentiels.

Le 19 mars 2025, la Confédération suisse a signalé une attaque DDoS particulièrement intense ayant provoqué une paralysie temporaire de plusieurs de ses services numériques essentiels.

Comme mentionné dans son communiqué référencé ci-dessous, depuis l’après-midi du 19 mars, des perturbations ont affecté divers services fédéraux, impactant non seulement la disponibilité des ressources numériques. Grâce à une réponse rapide et adaptée, la situation a pu être stabilisée et rappelant l’importance d’une bonne préparation adéquate face aux menaces cybernétiques en constante évolution.

Qu’est-ce qu’une attaque DDoS ?

Les attaques DDoS (Distributed Denial of Service), ou attaques par déni de service distribué, saturent les systèmes en envoyant un volume massif de trafic internet, rendant ainsi indisponibles les sites web ou services ciblés. À l’inverse d’autres cyberattaques, elles ne provoquent généralement pas de fuite de données sensibles. Leur but est plutôt médiatique ou politique : attirer l’attention, créer la confusion ou démontrer une vulnérabilité.

Ces attaques se présentent sous plusieurs formes. On distingue principalement :

: saturation de bande passante par des volumes de trafic gigantesques. Les attaques protocolaires : ciblent les ressources des serveurs en exploitant des vulnérabilités ou limitations du protocole internet.

: ciblent les ressources des serveurs en exploitant des vulnérabilités ou limitations du protocole internet. Les attaques applicatives : visent directement les applications web pour saturer les ressources des serveurs en sollicitant constamment certaines fonctionnalités ou pages spécifiques.

Impacts et enjeux de ces attaque

La perturbation causée par l’attaque rappelle aux responsables IT et aux décideurs politiques que la sécurité numérique ne doit jamais être sous-estimée. Pour les auteurs des attaques, l’objectif est souvent de capter l’attention médiatique et ainsi diffuser leur idéologie. C’est pour cette raison que l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) insiste sur une couverture médiatique sobre, afin de ne pas amplifier les objectifs des attaquants.

Au-delà de la communication, l’impact économique et organisationnel d’une telle attaque reste considérable. Les perturbations peuvent ralentir des processus critiques, affecter les communications internes et externes, voire suspendre temporairement certains services publics essentiels.

Renforcer la prévention et la résilience face aux attaques DDoS

Face à ces menaces, comment renforcer efficacement la résilience ? La prévention et la réactivité demeurent clés. Voici quelques pistes concrètes à adopter :

Renforcer l’infrastructure réseau : disposer de capacités suffisantes pour absorber des pics de trafic suspects.

: disposer de capacités suffisantes pour absorber des pics de trafic suspects. Surveillance proactive et détection précoce : utiliser des systèmes de monitoring capables d’identifier rapidement des anomalies.

: utiliser des systèmes de monitoring capables d’identifier rapidement des anomalies. Mise en place de plans de réponse efficaces : avoir des protocoles clairs et des équipes bien entraînées pour réagir rapidement en cas d’attaque.

: avoir des protocoles clairs et des équipes bien entraînées pour réagir rapidement en cas d’attaque. Sensibilisation interne continue : former régulièrement les équipes techniques et non techniques sur les risques et les réflexes à adopter en cas d’incident.

Recommandations pratiques pour renforcer la sécurité

Pour les entreprises tout comme pour les administrations publiques, voici des actions clés à implémenter:

Adopter des services de protection DDoS (Cloud-based DDoS mitigation).

Déployer des pare-feux applicatifs (WAF) pour détecter et bloquer des tentatives malveillantes au niveau applicatif.

Intégrer des solutions de filtrage en amont auprès des fournisseurs d’accès internet.

Les attaques DDoS ne sont pas près de disparaître. Mais en prenant des mesures préventives appropriées et en cultivant une véritable culture de la cybersécurité, il est possible de limiter leur impact et de garantir une meilleure continuité des services critiques.

Pour en savoir plus

