Le top 5 des actus cybersécurité (26 mar 2025)

La semaine, pour le top 5 des actualités cybersécurité, il a été relevé plusieurs offensives notables visant les applications de messagerie sécurisée et les chaînes d’approvisionnement logicielles.

Le broker russe de zero-day Operation Zero a proposé jusqu’à 4 millions de dollars pour des exploits visant l’application Telegram. Les types d’exploits recherchés couvrent les versions Android, iOS et Windows de l’application, allant du RCE avec clic (à 500 000 dollars) au chaîne d’exploit complet permettant une compromission totale de l’appareil.

Les cyberopérations nord-coréennes franchissent un nouveau cap avec la création du « Research Center 227 ». Cette nouvelle unité, rattachée à l’agence de renseignement militaire RGB, est dédiée au développement de technologies de piratage avancées, notamment autour de l’intelligence artificielle. En recrutant une équipe hautement qualifiée de 90 experts, le centre vise à renforcer les capacités offensives du pays en matière de cyberconflits.

Sur le front des menaces techniques, une attaque sur la chaîne d’approvisionnement de GitHub a exploité une action très populaire, ‘tj-actions/changed-files’, présente dans plus de 23 000 dépôts. Cette compromission a permis à des attaquants d’accéder potentiellement aux secrets CI/CD via les journaux de build GitHub Actions, exposant des données sensibles liées aux processus de déploiement automatisés. Cet incident révèle une fois de plus la vulnérabilité des chaînes logicielles modernes, même dans des écosystèmes bien établis comme GitHub.

Les infostealers ont joué un rôle clé dans les cyberattaques de 2024, selon un rapport de Flashpoint. Près de 2,1 milliards d’identifiants ont été dérobés, soit deux tiers du total des données compromises. Ces malwares ont servi de vecteur initial pour des attaques par ransomware, des compromissions de comptes et des intrusions dans des infrastructures critiques.

Enfin, plus de 300 applications malveillantes ont été identifiées sur Google Play, totalisant 60 millions de téléchargements. Ces applications, qualifiées de « Vapor apps », se comportaient comme des adwares ou tentaient de voler identifiants et informations bancaires. Leur popularité illustre les défis auxquels sont confrontées les plateformes officielles comme Google Play pour détecter et bloquer efficacement des applications malveillantes.

