Kidflix : Un coup dur porté à la pédocriminalité en ligne

Kidflix, un réseau pédocriminel d’une ampleur dégoûtante, a été démantelé, révélant un trafic abject de contenus choquants et illégaux.

Imaginez un réseau clandestin, opérant dans les profondeurs du dark web avec du contenu pédocriminel est monnayé et consommé. Ce réseau, Kidflix, a été démantelé lors d’une opération internationale d’envergure, mettant en lumière l’ampleur de la pédocriminalité en ligne.

Entre avril 2022 et mars 2025, ce sont près de 1,8 million d’utilisateurs à travers le monde qui se sont connectés à cette plateforme, selon Europol. Le 11 mars 2025, les autorités allemandes et néerlandaises ont saisi le serveur qui contenait environ 72 000 vidéos au moment de l’opération.

Un réseau tentaculaire démantelé

L’opération, qui a mobilisé les forces de l’ordre de 38 pays, a permis de mettre hors d’état de nuire l’un des plus grands réseaux pédocriminels opérant sur le dark web. Kidflix, une plateforme de streaming, proposait un catalogue de contenus pédopornographiques. Les utilisateurs pouvaient non seulement télécharger ces vidéos, mais aussi les visionner en streaming, une fonctionnalité qui distinguait Kidflix des autres plateformes de ce type, comme le souligne The Hacker News.

L’enquête a permis d’identifier près de 1 400 suspects à travers le monde, et 79 d’entre eux ont été arrêtés à ce jour, comme le rapporte Europol. Les autorités ont également pu protéger 39 enfants, victimes directes de ces crimes odieux, selon Hackread.

