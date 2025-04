Swiss Cyber Institute : la Suisse parie sur la formation pour sa cyber résilience

Face aux cybermenaces, la Suisse s’active dans l’éducation en cybersécurité pour accompagner et améliorer la résilience de ses entreprises et institutions.

La formation, pilier stratégique de la cyber résilience

En Suisse, la formation en cybersécurité est aussi un levier stratégique majeur pour renforcer la sécurité nationale et, en conséquence, la stabilité économique. Le Swiss Cyber Institute, basé à Zurich, illustre parfaitement cette ambition. Reconnu officiellement par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), cet institut propose un large éventail de programmes destinés aux professionnels de la sécurité informatique comme aux décideurs non techniques.

Les cursus couvrent des niveaux variés, allant de l’évaluation initiale des compétences à des formations avancées pour experts. Ces programmes sont pensés pour s’intégrer sans interrompre les carrières professionnelles, combinant théorie approfondie et pratique immersive dans des environnements contrôlés.

Faciliter les échanges et fédérer les acteurs

La qualité de la formation en cybersécurité repose sur la richesse du réseau d’experts et d’académiques mobilisés. Le Swiss Cyber Institute rassemble des experts qui apportent leur expérience concrète, enrichissant ainsi l’enseignement d’exemples pratiques et de cas réels.

Au-delà des programmes éducatifs, la Suisse mise également sur des événements et des initiatives fédératrices, telles que la Global Cyber Conference organisée chaque année par le Swiss Cyber Institute à Zurich. Cette conférence est devenue un rendez-vous majeur, rassemblant des dirigeants, professionnels de l’industrie et chercheurs internationaux pour débattre des enjeux actuels et futurs de la cybersécurité.

Parmi les temps forts de cette rencontre figure la remise des « Swiss CISO Awards », reconnaissant les responsables de la sécurité informatique ayant démontré une excellence particulière dans leur gestion des risques cyber. Ces événements offrent ainsi une plateforme essentielle pour le réseautage, l’échange de bonnes pratiques et l’identification collective des tendances émergentes en cybersécurité.

