Les dernières actus des cybercriminels (18 avr 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une série d’opérations policières internationales visant à démanteler l’écosystème du cybercrime. Dans le prolongement de l’opération Endgame, les forces de l’ordre ont ciblé non plus les infrastructures criminelles, mais les utilisateurs de ces services. Plusieurs individus exploitant le botnet Smokeloader ont été interpellés et des serveurs saisis. Cette approche s’inscrit dans une stratégie plus large visant la demande plutôt que l’offre au sein de l’économie du « crime-as-a-service ».

En parallèle, les autorités américaines ont obtenu des avancées significatives contre le groupe cybercriminel Scattered Spider. L’un de ses membres, un Américain de 20 ans connu sous les pseudonymes « Sosa » et « King Bob », a plaidé coupable dans deux affaires fédérales. Il est accusé d’avoir participé à des attaques complexes par hameçonnage et vol d’identité, provoquant des pertes estimées à 800 000 dollars en cryptomonnaies. Il a accepté de rembourser plus de 13 millions de dollars et encourt une lourde peine de prison. Cette affaire illustre les méthodes sophistiquées employées par ces groupes, incluant le SIM swapping et l’exploitation de données personnelles volées.

Sur le plan de la cyberguerre et des opérations d’influence, plusieurs arrestations ont eu lieu en lien avec des activités pro-russes. En Russie, le PDG de la société Azea Group et deux employés ont été arrêtés. L’entreprise est soupçonnée d’avoir soutenu la campagne de désinformation Doppelgänger, liée à des opérations psychologiques et de propagande émanant de l’État russe. Au Royaume-Uni, un ressortissant roumain a été interpellé pour son implication supposée dans une campagne de sabotage attribuée à la Russie, dont l’incendie d’un entrepôt DHL constituerait un épisode clé.

Les escroqueries s’appuyant sur l’intelligence artificielle poursuivent leur expansion. En Espagne, la police a mis la main sur un groupe de six individus ayant détourné plus de 20 millions de dollars via des arnaques à l’investissement en cryptomonnaies. Ces fraudes utilisaient des publicités deepfake, mettant en scène de fausses déclarations de personnalités publiques pour inspirer confiance aux victimes.

Dans un autre registre, la fiabilité des casiers Amazon Lockers a été mise en cause après qu’un jeune Français a réussi à pirater le système. Cette fraude lui aurait permis de dérober près de 110 000 euros. L’affaire met en lumière les vulnérabilités potentielles de certains dispositifs d’automatisation pourtant considérés comme sûrs.

Enfin, le ministère de la Justice américain a annoncé une inflexion dans sa stratégie de poursuites liées aux cryptomonnaies. Désormais, les efforts se concentreront moins sur les fraudes financières traditionnelles, au profit d’une répression accrue des usages criminels comme le trafic de drogues ou le blanchiment.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

