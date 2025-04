Les actus cybersécurité de l’Europe (19 avr 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

L’infrastructure critique européenne attire une attention croissante face à la montée des menaces hybrides. Plusieurs grands opérateurs télécoms européens appellent l’OTAN à renforcer la protection des câbles sous-marins, notamment en mer Baltique et en mer du Nord, après une série d’incidents attribués à la Russie. Ils réclament un échange accru d’informations et des investissements dans des technologies de détection avancées afin de sécuriser ces artères numériques vitales pour la connectivité et la résilience économique du continent.

En parallèle, la Commission européenne a lancé deux consultations publiques. La première vise à réviser le Cybersecurity Act de 2019 pour renforcer le rôle de l’ENISA, améliorer le cadre de certification européen et aborder les risques liés à la chaîne d’approvisionnement TIC. La seconde cible la cybersécurité dans le secteur de la santé, avec un plan d’action axé sur la détection des menaces, la préparation et la réponse des hôpitaux et prestataires.

Sur le plan stratégique, la Commission propose également de simplifier les obligations imposées par le RGPD pour les PME. L’objectif est d’alléger les charges administratives sans compromettre la protection des données. Ce rééquilibrage vise à stimuler l’innovation tout en maintenant la conformité des petites structures face aux exigences du règlement.

La sécurité nationale devient un enjeu majeur dans la gouvernance de la recherche en Europe. Le gouvernement néerlandais propose un dispositif de « screening » des chercheurs et étudiants souhaitant accéder à des projets sensibles, notamment dans les domaines du quantique, de l’IA, du nucléaire ou de la biotechnologie. Cette initiative, motivée par la crainte d’espionnage étatique, prévoit 8 000 contrôles de sécurité annuels pour limiter les transferts non désirés de savoir-faire stratégique.

L’intelligence artificielle reste au cœur des priorités européennes. La Commission européenne a dévoilé une stratégie pour accélérer son adoption, simplifier les règles encadrant son usage et débloquer des investissements dans les infrastructures, en particulier les centres de calcul spécialisés. Ce mouvement vise à repositionner l’Europe dans la course mondiale à l’IA face à ses concurrents américains et asiatiques.

Cette dynamique suscite aussi des tensions transatlantiques. Alors que les discussions commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis stagnent, Bruxelles envisage l’introduction de taxes ciblant les géants technologiques américains. Ce levier pourrait être activé si aucun compromis n’est trouvé sur les déséquilibres perçus dans la régulation des marchés numériques.

Enfin, la pression judiciaire s’intensifie au sein des institutions européennes. En Belgique, huit personnes ont été formellement inculpées dans le cadre d’une affaire de corruption impliquant le Parlement européen, à la suite de perquisitions menées en mars dans plusieurs pays. Cette affaire souligne les risques d’ingérence et de manipulation au plus haut niveau de la gouvernance européenne.

Les actus européennes de la semaine

