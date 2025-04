Le canton de Berne muscle sa cybersécurité : un nouveau cadre en gestation

Au nom du Grand Conseil, la Commission de la politique de l’État et des relations étrangères a réexaminé divers aspects de la loi sur la sécurité de l’information et de la cybersécurité. Pour la deuxième lecture de la loi, elle propose des dispositions entièrement révisées et plus détaillées sur les contrôles de sécurité personnelle. Ces dispositions s’appuient sur la réglementation au niveau fédéral.