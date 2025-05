L’hebdo cybersécurité (4 mai 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine écoulée a été marquée par plusieurs développements significatifs en cybersécurité, révélant à la fois les vulnérabilités systémiques dans les grandes infrastructures et les limites des initiatives de protection des données à l’échelle mondiale.

Aux États-Unis, la proposition budgétaire de l’administration Trump pour 2026 entend réduire de 491 millions de dollars le financement de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), soit une baisse de près de 17 %. L’objectif affiché est de recentrer l’agence sur la défense des réseaux fédéraux et la protection des infrastructures critiques, tout en supprimant les initiatives jugées redondantes ou orientées vers la lutte contre la désinformation. Cette décision suscite l’inquiétude du Congrès, certains craignant une fragilisation des capacités opérationnelles de la CISA, notamment dans un contexte où les cybermenaces à l’encontre des institutions démocratiques persistent. En parallèle, plus de 400 experts en cybersécurité ont publiquement soutenu Chris Krebs, ancien directeur de la CISA, appelant à mettre fin aux pressions politiques exercées à son encontre depuis sa démission en 2020.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante

☕ Je soutiens DCOD

Dans un autre registre, l’alerte est montée d’un cran quant à l’infiltration d’entreprises occidentales par des opératifs nord-coréens. Des centaines d’entreprises du Fortune 500 auraient, parfois à leur insu, recruté des travailleurs IT originaires de Corée du Nord. Ces opératifs, souvent insérés via des processus de recrutement standards, gèrent parfois des accès sensibles. Si la motivation financière reste prépondérante, des cas d’extorsion ont été identifiés lorsque ces individus ont été démasqués. Les sociétés concernées craignent désormais des fuites de données critiques ou des actes de sabotage.

En Inde, le gouvernement engage une vaste transformation du paysage numérique bancaire avec l’obligation de nouveaux domaines « .bank.in » et « .fin.in » pour les banques et institutions financières. Cette mesure, attendue pour octobre 2025, vise à lutter contre le phishing et à créer un écosystème plus sûr pour les utilisateurs.

Sur le plan technologique, Google met un terme à son projet Privacy Sandbox et renonce à supprimer les cookies tiers dans Chrome. Initialement conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs tout en maintenant l’efficacité publicitaire, le projet s’est heurté à des critiques persistantes de la part d’organisations de défense des droits numériques, mais aussi à des enquêtes réglementaires en Europe et aux États-Unis. La stratégie de Google revient donc à maintenir le statu quo, en laissant aux utilisateurs le choix d’accepter ou non les cookies tiers, tout en abandonnant la perspective d’une refonte structurelle du suivi publicitaire.

Du côté des fournisseurs de services, Microsoft poursuit l’intégration des passkeys comme méthode d’authentification par défaut pour les nouveaux comptes, consolidant sa stratégie de sécurité sans mot de passe. Cette approche, plus résistante au phishing, marque une avancée dans la démocratisation de l’authentification forte pour le grand public, tout en posant des questions sur la maturité des entreprises à accompagner ces changements dans leurs propres infrastructures.

Parallèlement, plusieurs incidents ont mis en évidence les usages malveillants de l’IA générative. Un chercheur polonais a démontré la capacité de ChatGPT-4o à générer une réplique convaincante de passeport en moins de cinq minutes, remettant en question la fiabilité des processus KYC basés sur les documents téléversés. Dans le même temps, Anthropic a révélé l’utilisation de Claude AI dans une campagne d’influence politique à l’échelle mondiale, impliquant la création de centaines de faux comptes sur les réseaux sociaux. Ces cas illustrent les défis que pose la modération des IA ouvertes.

Enfin, la cyberattaque contre SK Telecom en Corée du Sud a entraîné le remplacement gratuit de cartes SIM pour 25 millions de clients, bien que seules 6 millions soient disponibles à court terme. Et dans l’univers des cryptomonnaies, la plateforme Grinex est soupçonnée d’être une refonte de l’exchange russe Garantex, précédemment sanctionné et démantelé par les autorités américaines.

Les actus cybersécurité de la semaine

Des agents nord-coréens ont infiltré des centaines d’entreprises du Fortune 500 SAN FRANCISCO — Les ressortissants nord-coréens ont infiltré les rangs des employés des plus grandes entreprises mondiales plus qu’on ne le pensait auparavant, maintenant une menace omniprésente et potentiellement croissante contre les infrastructures informatiques et les données sensibles. Lire la suite sur CyberScoop

Un chercheur polonais utilise ChatGPT-4o pour reproduire un passeport en 5 minutes Un chercheur polonais en cybersécurité a démontré que le ChatGPT-4o d’OpenAI pouvait être manipulé pour générer une réplique très convaincante de son passeport en moins de cinq minutes. Grâce à une ingénierie de pointe et à un guidage par image, le modèle a produit une contrefaçon quasi parfaite sans outils externes. Lire la suite sur Cybersecurity Geneva

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail