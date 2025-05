Le top 5 des actus cybersécurité (7 mai 2025)

Voici les cinq faits marquants qui ont rythmé l’actualité cybersécurité cette semaine. Entre avancées technologiques, menaces persistantes et régulations en tension, ces événements dessinent les contours d’un paysage numérique toujours plus complexe.

1. Falsification de documents avec l’IA générative : le cas ChatGPT-4o

Un chercheur polonais a réussi en moins de cinq minutes, à l’aide de ChatGPT-4o, à générer une réplique quasi parfaite de son passeport. Exploitant uniquement des techniques simples d’ingénierie de prompt et des images de référence, il a démontré à quel point les systèmes d’identification basés uniquement sur les documents visuels peuvent être vulnérables. Cette expérience soulève des inquiétudes majeures sur la capacité des systèmes KYC (Know Your Customer) à résister à des attaques industrialisées, sans compétence graphique ni outils spécifiques. L’accessibilité de ces technologies fait peser une menace systémique sur les mécanismes d’authentification documentaire en ligne.

2. Microsoft accélère l’abandon du mot de passe avec les passkeys

Microsoft a annoncé une avancée significative dans la démocratisation de l’authentification sans mot de passe. Désormais, les nouveaux comptes Microsoft seront configurés par défaut avec des passkeys, une méthode de connexion résistante au phishing. Les utilisateurs auront plusieurs options pour s’authentifier sans mot de passe, marquant une étape importante dans la réduction des risques liés aux compromissions d’identifiants classiques. Cette évolution reflète une tendance plus large dans l’industrie à abandonner les mots de passe au profit de mécanismes plus robustes et intuitifs.

3. Recul de Google sur la fin des cookies tiers

Sur le front de la confidentialité, Google a mis fin à son initiative Privacy Sandbox, abandonnant officiellement son ambition de supprimer les cookies tiers de Chrome. Lancée pour remplacer le suivi individuel par des alternatives plus respectueuses de la vie privée, cette initiative faisait face à des critiques persistantes et à une forte pression réglementaire. Finalement, Chrome continuera à permettre aux utilisateurs de choisir d’activer ou non les cookies tiers, maintenant ainsi le statu quo du tracking sur le web. Cette décision marque un recul stratégique pour Google et un coup d’arrêt à une réforme pourtant présentée comme nécessaire face aux pratiques intrusives de l’écosystème publicitaire.

4. Espionnage iranien sur une infrastructure critique au Moyen-Orient

Un rapport récent a révélé qu’un groupe de cyberespionnage soutenu par l’État iranien a maintenu un accès persistant pendant près de deux ans à une infrastructure critique nationale (CNI) au Moyen-Orient. Exploitant des vulnérabilités dans les VPN et déployant des logiciels malveillants, les attaquants ont pu mener des opérations d’espionnage à long terme et préparer le terrain pour de potentielles actions futures. Cet incident illustre la sophistication croissante des menaces étatiques et la difficulté pour les opérateurs de CNI à détecter et contenir ces intrusions prolongées.

5. Sanction record contre TikTok pour transfert illégal de données

La plateforme TikTok a écopé d’une amende record de 530 millions d’euros infligée par la Commission irlandaise de protection des données. Elle est sanctionnée pour avoir transféré illégalement les données personnelles d’utilisateurs européens vers la Chine, en violation du RGPD. Cette décision met en lumière les préoccupations persistantes autour de la souveraineté des données et des obligations des géants technologiques vis-à-vis de la législation européenne. Elle s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre réglementation occidentale et pratiques des plateformes internationales.

