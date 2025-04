Le top 5 des actus cybersécurité (30 avr 2025)

Retrouvez ci-dessous le Top 5 des actualités cybersécurité de la semaine passée, une sélection d’articles marquants qui rappellent aux entreprises et professionnels l’importance constante de la vigilance face aux cybermenaces.

Selon le FBI, les pertes financières dues à la cybercriminalité aux États-Unis ont atteint un record de 16,6 milliards de dollars en 2024, une augmentation de plus de 33 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse alarmante témoigne de l’ampleur croissante du phénomène et des défis permanents auxquels doivent faire face les professionnels de la sécurité numérique pour protéger les actifs et les données sensibles.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante

☕ Je soutiens DCOD

Toujours aux États-Unis, Yale New Haven Health, le plus grand fournisseur de soins de santé du Connecticut, a été victime d’une attaque par ransomware affectant plus de 5 millions de patients. L’incident, qui remonte à mars dernier, souligne une fois encore la vulnérabilité des établissements de santé face à ce type d’attaques.

En parallèle, au Royaume-Uni, Marks & Spencer a été contraint de suspendre temporairement ses commandes en ligne en raison d’un incident de cybersécurité persistant. Cet épisode démontre l’impact immédiat des cyberattaques sur les activités commerciales, affectant directement les consommateurs et les revenus de l’entreprise.

Le décès récent du Pape François a par ailleurs offert une nouvelle occasion aux cybercriminels de déployer des escroqueries en ligne. Des campagnes frauduleuses exploitant la curiosité et l’émotion des internautes ont été observées sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Ces arnaques impliquent généralement des liens malveillants menant vers des faux sites destinés à voler des informations sensibles ou de l’argent, illustrant une fois de plus la réactivité des cybercriminels lors d’événements d’actualité majeurs.

TikTok est également au cœur d’une controverse après qu’un groupe de hackers baptisé R00TK1T a revendiqué le vol et la divulgation des identifiants et mots de passe de plus de 900 000 utilisateurs. À ce jour, TikTok n’a pas confirmé officiellement l’incident. Toutefois, en l’absence de démenti clair et face aux risques potentiels, les spécialistes recommandent aux utilisateurs de changer leurs mots de passe, d’activer l’authentification à deux facteurs et de surveiller toute activité inhabituelle sur leurs comptes.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

M&S arrête les commandes en ligne alors que les problèmes de « cyberincident » s’aggravent Un pas en avant et un pas en arrière : les espoirs de progrès antérieurs anéantis par la dernière mise à jour Marks & Spencer a suspendu les commandes en ligne pour les clients via son site Web et son application alors que le détaillant britannique continue de lutter contre un problème en cours… Lire la suite sur The Register

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail