Le top 5 des actus cybersécurité (14 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal

Voici le top 5 des actualités cybersécurité sélectionnées pour la semaine passée, issues de l’analyse de plusieurs sources d’information spécialisées. Chaque sujet met en lumière une évolution marquante ou un incident significatif qui mérite l’attention des professionnels du domaine.

Delta Air Lines face à une action collective liée à CrowdStrike

Sur le front juridique, Delta Air Lines est confrontée à une action collective liée aux perturbations causées par un incident impliquant la société de cybersécurité CrowdStrike. La justice américaine a autorisé certaines revendications de passagers à suivre leur cours, marquant une nouvelle étape dans les répercussions légales d’un incident ayant affecté massivement le secteur aérien.

Attaque par la chaîne d’approvisionnement sur des sites e-commerce

Une campagne d’attaque par la chaîne d’approvisionnement a compromis les systèmes de centaines de sites e-commerce, affectant potentiellement plus de 1’000 boutiques en ligne. Cette attaque repose sur l’injection de code malveillant au sein d’applications tierces, resté inactif pendant six ans avant d’être déclenché récemment. Le logiciel piégé opère dans les navigateurs des visiteurs pour intercepter les données de paiement et autres informations sensibles. Malgré l’identification du problème, les mesures de remédiation à l’échelle mondiale restent limitées, y compris pour une entreprise multinationale de 40 milliards de dollars, dont le nom n’a pas été révélé.

Violation de données chez TeleMessage

Une faille de sécurité a été exploitée au sein de TeleMessage, une entreprise israélienne fournissant des versions modifiées d’applications de messagerie telles que Signal, WhatsApp ou Telegram, utilisées par des organismes gouvernementaux américains. Un acteur malveillant a accédé à des archives de conversations non chiffrées de bout en bout, contenant des informations sensibles sur des membres de Customs and Border Protection. L’incident révèle des vulnérabilités critiques dans la gestion des communications sensibles par des entités officielles, en particulier à travers des services tiers dont les pratiques de sécurité ne sont pas toujours transparentes.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le groupe LockBit victime d’une fuite de données

Le groupe LockBit a été à son tour victime d’une attaque. Des acteurs inconnus ont compromis ses infrastructures sur le dark web, exposant les négociations avec des victimes par le biais d’un dump de base de données MySQL. Ce retournement de situation met en lumière la fragilité même des groupes criminels les plus organisés lorsqu’ils sont ciblés par des attaques visant à perturber leurs opérations ou à exposer leurs pratiques internes.

Campagne de phishing massive via le kit CoGUI

Un nouveau kit de phishing baptisé CoGUI a massivement ciblé des utilisateurs entre janvier et avril 2025, envoyant plus de 580 millions de courriels. Cette plateforme vise principalement le vol d’identifiants et de données de paiement, en s’appuyant sur des techniques d’ingénierie sociale avancées et une infrastructure automatisée pour maximiser l’efficacité de ses campagnes.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

Des centaines de sites de commerce électronique piratés lors d’une attaque de la chaîne d’approvisionnement Des centaines de sites de commerce électronique, dont au moins un appartient à une grande multinationale, ont été attaqués par des logiciels malveillants qui exécutent du code malveillant dans les navigateurs des visiteurs, où ils peuvent voler des informations de carte de paiement et d’autres données sensibles, ont déclaré des chercheurs en sécurité… Lire la suite sur Ars Technica

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail