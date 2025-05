Les actus cybersécurité de la Suisse (14 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par un débat croissant autour de la révision de l’ordonnance sur la surveillance des télécommunications en Suisse. Plusieurs acteurs clés de l’écosystème technologique helvétique, dont Proton et Threema, s’inquiètent de l’élargissement des obligations de collaboration imposées aux fournisseurs de services. Le projet est jugé à la fois disproportionné et susceptible de compromettre la confidentialité des communications. Le Swico, représentant l’industrie IT, redoute des conséquences économiques pour les PME et la création de nouvelles vulnérabilités techniques liées aux modifications de systèmes de chiffrement. Cette critique intervient dans un contexte où la surveillance télécoms a doublé en 2024, avec une hausse notable des mesures visant les atteintes au patrimoine et à la sphère privée.

En parallèle, la BCV a dû faire face à une faille sur sa plateforme d’e-banking, où certains clients ont pu consulter des relevés d’autres entreprises. L’incident a été rapidement contenu selon la banque.

Le débat sur la cybersécurité et la protection des données a aussi été alimenté par le rapport annuel de la cellule de surveillance du canton de St. Gall. Il met en lumière plusieurs cas sensibles, notamment la perte d’une clé USB non chiffrée contenant des données sensibles, et les défis posés par l’utilisation de Microsoft 365 dans le cadre du Cloud Act américain.

Sur le plan réglementaire, le Conseil national a rejeté la proposition de légiférer spécifiquement sur les deepfakes. Malgré les appels à l’encadrement de cette technologie en raison de ses usages abusifs potentiels dans l’espace public, la majorité a estimé que le droit actuel permettait déjà de répondre à ces enjeux sans nécessiter de loi supplémentaire.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Un autre sujet sensible concerne les contrôles de sécurité imposés aux hauts fonctionnaires suisses. Des témoignages révèlent des méthodes jugées intrusives lors des évaluations menées par les services de sécurité, incluant des questions sur la vie privée et les finances personnelles. Ces pratiques sont désormais dans le viseur de la Commission de gestion du Conseil des États, qui entend en examiner la légitimité.

Dans le domaine des infrastructures, le datacenter fédéral de Frauenfeld reste largement sous-utilisé, malgré son caractère moderne et sécurisé. Le Contrôle fédéral des finances constate que de nombreuses applications spécialisées continuent de fonctionner à Berne, limitant l’efficacité des investissements réalisés à Frauenfeld.

Enfin, l’entreprise suisse Wisekey, via sa filiale Wisesat, collabore avec l’armée pour tester en conditions réelles l’usage d’un satellite dédié. Cette initiative s’inscrit dans une volonté stratégique d’indépendance technologique dans les communications et le traitement de données sensibles.

La question de l’identité électronique refait surface avec la confirmation d’un nouveau vote en automne. Le référendum contre la loi sur l’e-ID ayant abouti, les citoyens suisses devront se prononcer à nouveau sur le cadre légal entourant les moyens d’identification numérique.

Les actus suisses de la semaine

Le Conseil national s’oppose à une réglementation spécifique des deepfakes Suivant la proposition du Conseil fédéral, la majorité bourgeoise du Conseil national a voté contre une loi spécifique sur les deepfakes. Dans leur motion, les Verts demandaient une réglementation de l’utilisation des deepfakes dans l’espace public. Lire la suite sur News

Le datacenter fédéral de Frauenfeld est sous-utilisé Depuis 2020, l’administration fédérale exploite un centre de calcul à Frauenfeld. Selon le Contrôle fédéral des finances, celui-ci est moderne et sûr, mais n’apporte pas encore les avantages escomptés. En effet, pour l’instant, de nombreuses applications… Lire la suite sur News

Un satellite suisse pour l’armée À l’été 2023, la société de technologie et de sécurité genevoise Wisekey a scindé son activité satellite en une nouvelle société appelée Wisesat. L’entreprise a désormais annoncé qu’elle s’associait à l’armée suisse pour un nouveau projet. C’est ainsi que le… Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail