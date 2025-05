Une attaque supply chain expose plus de 500 sites e-commerce

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Un malware dormant a infiltré des logiciels e-commerce, compromettant des centaines de sites après six ans d’attente silencieuse.

Six ans de silence, puis l’explosion : un code malveillant infiltre discrètement des centaines de boutiques en ligne. Ce scénario s’inscrit dans ce qu’on appelle une attaque par la chaîne d’approvisionnement. Elle consiste à compromettre un fournisseur tiers — souvent logiciel — pour infiltrer indirectement les systèmes de ses clients finaux. Ici, ce sont les outils de développement e-commerce utilisés par de nombreuses entreprises qui ont servi de cheval de Troie.

Cette stratégie contourne les défenses habituelles en exploitant la confiance que les entreprises placent dans leurs prestataires technologiques. La suite de cette article détaille comment cette attaque dormante a été orchestrée, déployée et découverte, en exposant les risques que font peser les dépendances logicielles non surveillées.

Une attaque longtemps passée inaperçue

Plus de 500 sites e-commerce, dont celui d’un géant mondial de 40 milliards de dollars, ont été compromis dans une attaque d’un genre particulier. L’attaque ne date pas d’hier : elle remonte à au moins six ans. Ce n’est que récemment que les mécanismes malveillants ont été activés, déclenchant une vague d’infections quasi simultanée sur des plateformes de vente en ligne.

Les chercheurs de l’entreprise de cybersécurité Sansec, spécialisée dans la détection des menaces ciblant le commerce en ligne, ont révélé que des acteurs malveillants ont inséré une porte dérobée dans les outils de trois fournisseurs de logiciels e-commerce. Le stratagème : rester invisible pendant des années, en attente d’un signal pour passer à l’action. Ce type d’attaque, dite de la chaîne d’approvisionnement, exploite la confiance accordée aux logiciels tiers intégrés dans les systèmes des entreprises.

Du code malveillant au cœur des navigateurs

Une fois activé, le malware inséré via la porte dérobée s’exécute directement dans les navigateurs des utilisateurs. L’objectif : collecter les informations sensibles, en particulier les données de paiement. Les clients qui effectuent un achat sur un site infecté n’y voient que du feu, pendant que leurs données sont discrètement siphonnées.

La sophistication de l’attaque repose sur deux leviers : l’invisibilité du code, masqué dans des composants logiciels de confiance, et sa capacité à rester inactif pendant des années. Ce type d’attaque complique fortement la détection et la réponse rapide.

Des conséquences massives et encore mal contenues

Selon Sansec, la réponse mondiale à cette attaque reste « limitée ». La nature distribuée de l’infection, touchant une diversité de clients à travers les logiciels de plusieurs fournisseurs, rend la remédiation complexe. D’autant plus que tous les clients finaux des logiciels concernés ne sont pas encore identifiés.

La société de cybersécurité indique également que le chiffre de 500 sites affectés pourrait être largement sous-estimé. En l’absence d’un inventaire précis, le nombre réel de victimes pourrait atteindre le double.

Les attaques de type supply chain ne sont plus rares, et leur discrétion les rend redoutablement efficaces. Pour les responsables cybersécurité, une stratégie proactive est indispensable : cartographier les dépendances logicielles, mettre en place des mécanismes d’alerte sur les comportements inhabituels, et intégrer la sécurité dès la phase de sélection des fournisseurs technologiques.

