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Fuites de données : les 17 incidents majeurs au 18 juin 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Un incident de sécurité physique chez le fournisseur japonais Kyushu Electric Power a compromis des données privées de plus de 10 millions de clients, à la suite de la perte d’un support de stockage contenant ces informations.
  • Un chercheur en sécurité a découvert plus de 985 000 pièces d’identité (passeports, permis de conduire, coordonnées, habitudes de consommation de cannabis) exposées sur des adresses web publiques, via la plateforme cloud Cannabis Club Systems et son application PuffPal.
  • Des attaquants ont détourné le système d’assistance automatisée par intelligence artificielle de Meta pour réinitialiser les mots de passe de plus de 20 000 comptes Instagram, permettant la prise de contrôle complète de ces profils.
  • Une violation de la messagerie chiffrée Tchap a touché les comptes de plus de 73 000 agents du secteur public français, exposant les identifiants d’accès associés à cette plateforme utilisée par l’administration.

La période est marquée par une accumulation de fuites massives de données personnelles, qui touchent à la fois services publics, grandes plateformes numériques, systèmes de paiement et infrastructures critiques, avec des vecteurs allant du vol physique de supports à l’exploitation de failles d’API, d’outils d’assistance basés sur l’intelligence artificielle et de configurations cloud et objets connectés gravement négligées, tandis que les régulateurs commencent à infliger des sanctions financières record.

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La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine

Une entreprise énergétique japonaise perd du terrain avec les données de 10,9 millions de clients

Une entreprise énergétique japonaise perd du terrain avec les données de 10,9 millions de clients

BleepingComputer.com

La société Kyushu Electric Power Co., Inc. a révélé un incident de sécurité physique affectant les données privées de plus de 10 millions de clients. […] Lire la suite

Près d'un million de passeports et de cartes d'identité avec photo ont été laissés sans protection sur Internet.

Près d'un million de passeports et de cartes d'identité avec photo ont été laissés sans protection sur Internet.

theverge.com

En tapant quelques lettres et chiffres dans mon navigateur, je me retrouve bouche bée devant les papiers d'identité de parfaits inconnus. Le passeport d'une jeune Allemande. Celui d'un Espagnol, lunettes sur la tête. Lire la suite

Plus de 20 000 comptes Instagram volés lors d'un piratage du support de Meta AI

Plus de 20 000 comptes Instagram volés lors d'un piratage du support de Meta AI

BleepingComputer.com

Meta a révélé que plus de 20 000 comptes Instagram d'utilisateurs ont été piratés lors d'un incident récent où des attaquants ont utilisé le système d'assistance basé sur l'IA de Meta pour réinitialiser les mots de passe. […] Lire la suite

La fuite de données de Tchap affecte plus de 73 000 employés du gouvernement français.

La fuite de données de Tchap affecte plus de 73 000 employés du gouvernement français.

BleepingComputer.com

Le gouvernement français a révélé qu'une récente faille de sécurité dans sa plateforme de messagerie cryptée Tchap affecte les comptes de plus de 73 000 employés du secteur public français. […] Lire la suite

Les données de plus de 2,4 millions d'utilisateurs de VRChat ont été consultées suite à une faille de sécurité dans le cloud.

Les données de plus de 2,4 millions d'utilisateurs de VRChat ont été consultées suite à une faille de sécurité dans le cloud.

The Register – Security

La plateforme de chat en ligne VRChat a annoncé qu'une cyberattaque récente avait compromis les données de près de 2,5 millions d'utilisateurs. L'entreprise a confirmé cet « incident de sécurité des données » dans un rapport déposé… Lire la suite

La Russie renforce les règles de son système d'espionnage numérique afin de mieux surveiller ses citoyens en ligne.

La Russie renforce les règles de son système d'espionnage numérique afin de mieux surveiller ses citoyens en ligne.

The Record by Recorded Future

De nouvelles réglementations publiées fin mai par le ministère russe du Développement numérique ont mis à jour les normes techniques régissant le SORM, officiellement appelé Système d'activités d'enquête opérationnelles. Lire la suite

Les victimes d'abus sexuels sur mineurs en Angleterre et au Pays de Galles peuvent obtenir de l'aide pour supprimer les images en ligne

Les victimes d'abus sexuels sur mineurs en Angleterre et au Pays de Galles peuvent obtenir de l'aide pour supprimer les images en ligne

Technology | The Guardian

Le projet Echo contribuera à effacer les images dans le cadre d'un ensemble de mesures de soutien visant à mettre fin aux « souffrances prolongées des survivants ». Les victimes d'abus sexuels sur mineurs en Angleterre et… Lire la suite

Le portail du gouvernement du Maine recense une notification de fuite de données concernant 10 millions d'utilisateurs de Discord, mais le dossier présente des anomalies.

Le portail du gouvernement du Maine recense une notification de fuite de données concernant 10 millions d'utilisateurs de Discord, mais le dossier présente des anomalies.

HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Le portail du procureur général du Maine répertorie un avis de violation de données concernant Discord, faisant état de 10 millions de personnes touchées, mais des détails étranges dans le dépôt de cette information la rendent non… Lire la suite

Fuite de données au Lansing Community College : 174 000 personnes touchées

Fuite de données au Lansing Community College : 174 000 personnes touchées

SecurityWeek

En février 2025, des pirates informatiques ont accédé à des informations personnelles stockées sur certains systèmes du Lansing Community College. L'article « 174 000 personnes touchées par la fuite de données au Lansing Community College » est paru initialement sur… Lire la suite

ServiceNow révèle un incident de sécurité ayant exposé des données clients

ServiceNow révèle un incident de sécurité ayant exposé des données clients

BleepingComputer.com

ServiceNow signale un incident de sécurité après que des attaquants ont exploité une faille d'accès non authentifié via un point de terminaison API vulnérable, leur permettant d'interroger des données à partir d'instances clients. […] Lire la suite

Fuite de données chez DentaQuest : ShinyHunters publie des données affectant 2,6 millions de personnes

Fuite de données chez DentaQuest : ShinyHunters publie des données affectant 2,6 millions de personnes

Security Affairs

Le groupe ShinyHunters a divulgué 234 Go de données prétendument volées à DentaQuest après l'échec des négociations, ce qui pourrait affecter 2,6 millions de personnes. Le groupe d'extorsion ShinyHunters a publié une archive de 234 Go de… Lire la suite

21 786 caméras domestiques, sans mot de passe, sans avertissement

21 786 caméras domestiques, sans mot de passe, sans avertissement

Security Affairs

21 786 caméras diffusent en direct sans authentification. Le véritable risque réside dans le matériel bon marché : webcamXP est accessible 46 % du temps. Votre routeur domestique fait office de relais. En mai 2026, Mysterium VPN a interrogé un index… Lire la suite

Nexstar enquête sur une possible violation de données après que ShinyHunters a affirmé avoir dérobé 1,1 million d'enregistrements Salesforce.

Nexstar enquête sur une possible violation de données après que ShinyHunters a affirmé avoir dérobé 1,1 million d'enregistrements Salesforce.

Cyber Insider

Nexstar Media Group enquête sur un possible incident de cybersécurité après que le groupe d'extorsion ShinyHunters a affirmé avoir dérobé plus d'un million d'enregistrements Salesforce ainsi que d'autres données internes à l'entreprise. Les auteurs de la menace… Lire la suite

Le mot de passe de chaque employé était stocké dans un seul fichier Excel.

Le mot de passe de chaque employé était stocké dans un seul fichier Excel.

The Register – Security

Bienvenue dans PWNED, votre chronique hebdomadaire qui met en lumière ceux qui ont négligé la sécurité de leurs systèmes. Si quelqu'un a laissé ses mots de passe ou ses accès vulnérables, nous en parlerons ici. Vous avez… Lire la suite

Coupang écope d'une amende record de 409 millions de dollars pour violation de données en Corée

Coupang écope d'une amende record de 409 millions de dollars pour violation de données en Corée

BleepingComputer.com

La Commission de protection des renseignements personnels (PIPC), l'autorité sud-coréenne de protection des données, a infligé une amende record de 624,6 milliards de wons (environ 409 millions de dollars) au géant du commerce électronique Coupang suite à… Lire la suite

L'université d'Oxford révèle une fuite de données suite au piratage de sa plateforme de recrutement.

L'université d'Oxford révèle une fuite de données suite au piratage de sa plateforme de recrutement.

BleepingComputer.com

L'université d'Oxford a révélé une nouvelle fuite de données la semaine dernière après avoir été informée par son prestataire tiers, Group GTI, que sa plateforme de services d'orientation professionnelle CareerConnect avait été compromise. […] Lire la suite

L'université de Nottingham confirme que des pirates informatiques ont accédé aux données des étudiants.

L'université de Nottingham confirme que des pirates informatiques ont accédé aux données des étudiants.

Cyber Insider

L'université de Nottingham a confirmé à CyberInsider, dans un communiqué, avoir été victime d'une cyberattaque ayant entraîné un accès non autorisé aux données stockées dans son système d'information sur les dossiers étudiants. Cette révélation intervient après que… Lire la suite

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