Fuites de données : les 17 incidents majeurs au 18 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un incident de sécurité physique chez le fournisseur japonais Kyushu Electric Power a compromis des données privées de plus de 10 millions de clients, à la suite de la perte d’un support de stockage contenant ces informations.

Un chercheur en sécurité a découvert plus de 985 000 pièces d’identité (passeports, permis de conduire, coordonnées, habitudes de consommation de cannabis) exposées sur des adresses web publiques, via la plateforme cloud Cannabis Club Systems et son application PuffPal.

Des attaquants ont détourné le système d’assistance automatisée par intelligence artificielle de Meta pour réinitialiser les mots de passe de plus de 20 000 comptes Instagram, permettant la prise de contrôle complète de ces profils.

Une violation de la messagerie chiffrée Tchap a touché les comptes de plus de 73 000 agents du secteur public français, exposant les identifiants d’accès associés à cette plateforme utilisée par l’administration.

La période est marquée par une accumulation de fuites massives de données personnelles, qui touchent à la fois services publics, grandes plateformes numériques, systèmes de paiement et infrastructures critiques, avec des vecteurs allant du vol physique de supports à l’exploitation de failles d’API, d’outils d’assistance basés sur l’intelligence artificielle et de configurations cloud et objets connectés gravement négligées, tandis que les régulateurs commencent à infliger des sanctions financières record.

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La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine

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