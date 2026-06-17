Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Anthropic lance Fable 5, un modèle de classe Mythos pour un usage général, avec des garde-fous qui redirigent les requêtes sensibles en cybersécurité et biologie vers Claude Opus 4.8, tandis que Mythos 5 reste testé dans Project Glasswing pour les infrastructures critiques.

Quelques jours après ce lancement, le gouvernement américain ordonne à Anthropic de suspendre l’accès à Fable 5 et Mythos 5 pour les ressortissants étrangers, en raison d’un possible contournement des protections permettant de transformer rapidement des vulnérabilités logicielles en exploits opérationnels.

Face à ces capacités d’industrialisation des attaques, une nouvelle directive de l’agence américaine CISA impose aux agences fédérales de corriger les failles les plus graves en trois jours, les vulnérabilités moins critiques pouvant être traitées ultérieurement.

Parallèlement, Anthropic pousse l’idée d’une coordination sectorielle permettant aux principaux laboratoires d’intelligence artificielle avancée de vérifier que leurs rivaux mondiaux ont effectivement ralenti ou interrompu leurs développements en cas de montée des risques.

L’essor de modèles d’intelligence artificielle de classe Mythos, capables d’identifier et d’exploiter massivement des vulnérabilités, déclenche une réponse en chaîne : restrictions d’exportation, exigences de correctifs accélérées pour les agences fédérales et appels à un mécanisme international de « pause » vérifiable entre laboratoires d’IA avancée. L’enjeu devient autant géopolitique qu’opérationnel, autour de modèles présentés comme disposant des capacités de cybersécurité les plus puissantes au monde.

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La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine

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