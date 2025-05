Les dernières cyberattaques (20 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Des groupes de cyberespionnage affiliés à des États exploitent encore d’anciennes failles pour infiltrer des systèmes critiques. Un groupe lié à la Russie a visé des serveurs de messagerie en utilisant des vulnérabilités XSS dans Roundcube, Horde, Zimbra et MDaemon. Bien que connues depuis longtemps, ces failles restent efficaces pour exécuter du code malveillant.

Par ailleurs, un chercheur a démontré qu’un ransomware pouvait être exécuté directement depuis un processeur via une modification de microcode. Cette méthode permettrait de contourner les défenses habituelles en ciblant le matériel lui-même, marquant un tournant dans les techniques d’attaque.

Les systèmes industriels sont de plus en plus exposés, avec plus de 11 000 variantes de malwares recensées début 2025 ciblant les infrastructures opérationnelles. Cette prolifération illustre la difficulté croissante de sécuriser les environnements ICS/OT.

Le secteur du luxe est aussi concerné : Dior aurait été victime d’une attaque par ransomware. Des données personnelles de clients auraient été compromises, comme des adresses ou préférences d’achat, renforçant le risque de phishing ciblé. Ce type d’attaque devient fréquent, notamment de la part du groupe « Scattered Spider », actif au Royaume-Uni et désormais aux États-Unis.

HTTPBot, un nouveau botnet, cible les secteurs du jeu vidéo, de la tech et de l’éducation avec des attaques DDoS très ciblées. Ce malware simule un comportement humain, contourne les protections classiques et vise des interfaces critiques comme les systèmes de connexion ou de paiement.

Le FBI alerte sur l’usage croissant de deepfakes vocaux et de SMS frauduleux visant d’anciens responsables publics américains. Les cybercriminels imitent des personnalités pour soutirer des informations ou accéder à des comptes sensibles. La vérification de l’identité reste essentielle.

Enfin, le groupe nord-coréen Konni APT cible l’Ukraine via des campagnes de phishing pour suivre l’évolution de l’invasion russe. En parallèle, une cyberattaque a partiellement paralysé les systèmes de l’entreprise sidérurgique américaine Nucor.

Les cyberattaques de la semaine

Les ransomwares peuvent désormais s’exécuter directement sur le processeur, prévient un chercheur Un chercheur en sécurité a conçu un moyen d’utiliser les mises à jour du microcode comme une arme pour installer un rançongiciel directement sur le processeur. Christiaan Beek, analyste chez Rapid7, s’est inspiré d’une faille critique des processeurs Zen d’AMD, découverte par des chercheurs de Google plus tôt cette année. Cette faille… Lire la suite sur TechSpot

Dior probablement touché par une attaque de ransomware Dior , la marque de luxe française emblématique, aurait été la cible d’une cyberattaque qui semble être une forme de rançongiciel. Selon les dernières informations, des pirates informatiques auraient obtenu un accès non autorisé aux serveurs internes de l’entreprise, compromettant potentiellement diverses informations sensibles sur les clients. Lire la suite sur Cybersecurity Insiders

