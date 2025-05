L’hebdo cybersécurité (25 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Voici une sélection des principales actualités en cybersécurité de la semaine passée, regroupant les faits marquants et les tendances observées à l’échelle internationale.

Une vaste opération conjointe entre Europol et Microsoft a démantelé l’infrastructure mondiale du malware Lumma, un infostealer responsable de l’infection de plus de 394 000 machines sous Windows. Cette action coordonnée a visé un écosystème cybercriminel sophistiqué, conçu pour exploiter des données volées à grande échelle via des modèles de type Malware-as-a-Service. En parallèle, une base de données non sécurisée contenant plus de 184 millions de couples identifiants-mots de passe en clair a été identifiée sur un serveur cloud. Ces informations, vraisemblablement collectées par des infostealers, comprenaient des accès à des plateformes sensibles comme des services gouvernementaux, des réseaux sociaux, ou encore des institutions financières.

L’écosystème crypto a été marqué par l’attaque contre le protocole Cetus sur le réseau Sui, qui a conduit à un détournement de 223 millions de dollars. Face à l’ampleur des pertes, l’équipe a proposé au hacker de conserver une prime de 6 millions de dollars contre la restitution du reste des fonds. Une partie des avoirs volés a pu être gelée grâce à la coopération des validateurs du réseau, une action qui soulève néanmoins des questions sur la décentralisation effective de l’écosystème. En parallèle, Coinbase a révélé une compromission sérieuse de données sensibles d’utilisateurs, faisant craindre des conséquences graves, voire potentiellement mortelles, selon certains observateurs de l’industrie.

Parmi les attaques notables de la semaine, celle du rançongiciel 3AM, qui se fait passer pour un support informatique, montre que la manipulation sociale reste une arme redoutable.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le rachat de 23andMe par Regeneron Pharmaceuticals pour 256 millions de dollars suscite des débats autour de la confidentialité génétique. Le laboratoire bénéficie désormais d’un accès à un trésor de données sensibles concernant 15 millions de clients, amplifiant les enjeux de sécurité et de gouvernance des données ADN. Si Regeneron s’engage à respecter les droits des utilisateurs, les experts en cybersécurité rappellent la faible protection offerte par les lois actuelles par rapport aux standards médicaux tels que le HIPAA.

En Europe, la Commission prépare une réforme du RGPD afin d’alléger les obligations des PME et des entreprises de taille moyenne. Ces ajustements visent notamment à réduire les charges administratives, comme l’obligation de tenir des registres ou de réaliser des analyses d’impact sur la vie privée. Le texte proposé introduira aussi des délais contraignants pour les enquêtes transfrontalières. Si les principes fondamentaux du RGPD ne sont pas remis en cause, cette simplification pourrait toutefois ébranler l’équilibre entre la protection des données et la compétitivité des entreprises.

Au Japon, un tournant majeur a été pris avec l’adoption d’une loi autorisant des cyberopérations offensives préventives. Le nouveau cadre permet aux autorités d’infiltrer les infrastructures utilisées par des cybercriminels avant qu’une attaque n’ait lieu.

Par ailleurs, l’application Signal a déployé une mise à jour pour empêcher les captures d’écran par la fonctionnalité Recall de Microsoft sous Windows 11, renforçant la protection de la vie privée des utilisateurs. De son côté, la Russie a introduit une loi imposant à tous les ressortissants étrangers à Moscou l’installation obligatoire d’une application de suivi de localisation.

Le concours Pwn2Own Berlin 2025 a récompensé les chercheurs en sécurité à hauteur de plus d’un million de dollars pour l’exploitation de 29 vulnérabilités zero-day. Enfin, la chaîne britannique Marks & Spencer anticipe une perte de 402 millions de dollars à la suite d’une cyberattaque ayant fortement perturbé ses opérations.

Les actus cybersécurité de la semaine

Les mots de passe de 184 millions d’utilisateurs exposés à partir d’un annuaire ouvert contrôlé par des pirates informatiques Une faille de cybersécurité massive a exposé 184 millions d’identifiants de connexion dans une base de données non protégée, ce qui constitue l’une des plus importantes expositions d’identifiants découvertes ces dernières années. Le chercheur en cybersécurité Jeremiah Fowler a découvert une base de données non chiffrée contenant 184 162 718 noms d’utilisateur et mots de passe uniques, pour un total de 47,42 %. Lire la suite sur Cyber Security News

Coinbase a récemment révélé une grave faille de sécurité, au cours de laquelle des cybercriminels inconnus ont accédé à des données utilisateur hautement sensibles. Alors que l’entreprise s’efforce de contenir les conséquences, les utilisateurs de la plateforme d’échange de cryptomonnaies sont désormais confrontés à des risques potentiellement mortels. Michael Arrington, fondateur de TechCrunch et passionné de cryptomonnaies, affirme… Lire la suite sur TechSpot

Le Japon a adopté une loi autorisant les cyberactions offensives préventives Le Japon a adopté une loi autorisant les cyberattaques préventives, abandonnant ainsi sa position pacifiste pour renforcer ses défenses à l’instar des grandes puissances occidentales. Le Japon a promulgué la loi sur la cyberdéfense active, autorisant les cyberattaques préventives… Lire la suite sur Security Affairs

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail