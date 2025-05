Les dernières cyberattaques (27 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Voici la sélection des principales actualités cybersécurité de la semaine passée, destinée aux professionnels du secteur (CISO, RSSI, analystes), résumée de façon claire et opérationnelle.

Le groupe APT28, affilié au renseignement militaire russe (GRU), a intensifié ses opérations contre des entreprises occidentales de logistique et de technologie soutenant l’effort de guerre ukrainien. Leurs campagnes mêlent attaques par force brute, hameçonnage ciblé et exploitation de vulnérabilités connues dans des applications comme Outlook, Roundcube, WinRAR ou des routeurs SOHO. Ils utilisent également des malwares sur mesure (HEADLACE, MASEPIE) et des techniques de persistance variées (DLL hijacking, tâches planifiées, raccourcis malveillants). Les entités visées s’étendent sur 13 pays, et les objectifs vont de la collecte d’informations sur les flux logistiques à l’espionnage des infrastructures critiques.

Une attaque DDoS de 6,3 Tbps a frappé le site KrebsOnSecurity, l’une des plus puissantes jamais observées. Cet assaut, probablement un test de capacités, a utilisé le botnet Aisuru, composé d’objets connectés piratés (routeurs, caméras, etc.). Ce botnet serait opéré par un acteur connu sous le pseudonyme de Forky, qui a également des liens avec des services de DDoS-for-hire. Aisuru avait déjà exploité un zéro-day dans des routeurs Cambium. Le risque réside dans sa capacité à contourner les mesures classiques de protection et à évoluer rapidement.

Les campagnes de désinformation et de déstabilisation s’étendent aussi aux plateformes sociales : des cybercriminels ont utilisé des vidéos TikTok pour propager des malwares d’exfiltration d’informations comme Vidar et StealC. Ces opérations ClickFix incitent les victimes à installer des logiciels frauduleux sous prétexte de corriger des erreurs système ou de sécurité.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Plusieurs attaques de ransomware ont ciblé de grandes structures. Le réseau de santé Kettering Health, aux États-Unis, a été contraint de suspendre de nombreux services suite à une attaque paralysant ses systèmes. Coca-Cola et son partenaire d’embouteillage CCEP ont aussi été touchés, avec des données sensibles d’employés et de CRM compromises. En parallèle, un acteur connu sous le nom de Silent Ransom Group (ou Luna Moth) poursuit ses opérations contre des cabinets juridiques américains, via des appels d’hameçonnage de type « callback » et l’utilisation d’outils légitimes d’accès à distance.

Un vol massif de cryptomonnaie a frappé le protocole d’échange décentralisé Cetus Protocol, avec un montant de 223 millions USD dérobé. L’opérateur propose un « deal » aux attaquants pour la restitution des fonds, illustrant une stratégie de récupération pragmatique face aux pertes.

Côté techniques d’intrusion, la diffusion de logiciels déguisés prend de l’ampleur. Des versions modifiées du gestionnaire de mots de passe KeePass, signées numériquement avec des certificats valides, sont déployées via des publicités Bing conduisant à des sites factices. Une fois installé, le programme d’apparence normale vole les identifiants, déploie un ransomware et infecte d’autres systèmes. Une deuxième campagne KeePass détectée cible spécifiquement les environnements VMware ESXi.

Le constructeur du ransomware VanHelsing a vu son code source publiquement divulgué suite à un conflit entre développeurs. Cette fuite pourrait entraîner une prolifération de variantes du ransomware, rendant sa détection et sa mitigation plus complexes.

Enfin, le groupe SideWinder, actif en Asie du Sud, a mené une nouvelle campagne contre des ministères au Sri Lanka, au Bangladesh et au Pakistan. Les attaquants utilisent du spear phishing géolocalisé et des malwares spécifiques, exploitant d’anciennes failles d’Office pour infiltrer les réseaux gouvernementaux sensibles.

Les cyberattaques de la semaine

Le créateur du ransomware VanHelsing exposé sur les forums de hackers Le paysage de la cybersécurité révèle que le rançongiciel VanHelsing a subi une faille de sécurité importante, son code source ayant été divulgué publiquement. Selon des chercheurs en sécurité, cette fuite est survenue suite à un conflit interne avec un ancien développeur qui avait tenté de… Lire la suite sur GBHackers On Security

KrebsOnSecurity a été victime d’une attaque DDoS quasi-record de 6,3 Tbit/s La semaine dernière, KrebsOnSecurity a été victime d’une attaque par déni de service distribué (DDoS) frôlant les records, avec un débit de plus de 6,3 térabits de données par seconde (un térabit correspond à mille milliards de bits de données). Cette brève attaque semble avoir été… Lire la suite sur Krebs on Security

APT28, lié à la Russie, cible les entités logistiques et les entreprises technologiques occidentales La CISA avertit que le groupe APT28, lié à la Russie, cible les entreprises occidentales de logistique et de technologie qui aident l’Ukraine, ce qui représente une menace accrue pour les chaînes d’approvisionnement. Le groupe de cyberespionnage APT28, lié à la Russie, intensifie ses opérations contre les entreprises occidentales de logistique et de technologie qui transportent des fournitures… Lire la suite sur Security Affairs

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail