Le résumé de la semaine

Voici la sélection des principales actualités cybersécurité pour la semaine passée pour l’Europe.

Les autorités italiennes ont intensifié leur lutte contre le streaming illégal en infligeant des amendes à des milliers d’utilisateurs de services IPTV pirates. Cette campagne de répression, coordonnée avec le parquet et la Guardia di Finanza, cible les abonnés eux-mêmes, marquant un tournant vers une responsabilisation directe des consommateurs.

Une opération massive de cyberespionnage attribuée au renseignement militaire russe a été révélée par onze pays occidentaux. Les cibles comprenaient des organisations impliquées dans la logistique et le soutien à l’Ukraine, notamment dans les secteurs de la défense, des transports, et des technologies. Le groupe, aussi connu sous le nom de Fancy Bear, a mené des attaques ciblées avec hameçonnage et vols de mots de passe. Cette campagne s’inscrit dans une stratégie d’ingérence plus large, avec un pic d’activité observé depuis février 2022.

En parallèle, une enquête a révélé que l’entreprise allemande Kontron a continué d’exporter du matériel technologique vers la Russie malgré les sanctions de l’Union européenne. Via sa filiale slovène, la société a envoyé pour plus de 3,5 millions d’euros de technologies à double usage, incluant des équipements de surveillance interdits.

En France, le département des Hauts-de-Seine a été victime d’une nouvelle cyberattaque. Déjà touché en 2023, le territoire fait face à une récurrence des incidents.

L’Union européenne a imposé des sanctions à Stark Industries, un hébergeur web accusé d’avoir facilité des cyberattaques contre les intérêts de l’UE. Deux dirigeants de la société sont également visés.

Sur le plan de la défense numérique européenne, les États membres de l’UE ont validé la mise en place progressive d’un système d’entrée/sortie (EES) pour les ressortissants de pays tiers. Ce dispositif collectera les données biométriques et les informations de voyage afin de renforcer la sécurité aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

Enfin, une vaste fraude par usurpation de marque a été identifiée en Allemagne. Pas moins de 71 faux sites e-commerce imitant une chaîne de distribution bien connue ont été détectés. Utilisant du typosquattage et des visuels trompeurs, ces domaines piègent les utilisateurs pour voler leurs données de paiement.

Enfin, sur le terrain géopolitique numérique, Pavel Durov a affirmé que les services français auraient demandé le blocage de comptes conservateurs en Roumanie, ce que le Quai d’Orsay a fermement démenti.

Les actus européennes de la semaine

