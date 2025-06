Les dernières cyberattaques (3 juin 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Une vague d’attaques dans l’univers des cryptomonnaies a marqué la semaine, avec deux cas marquants. Le protocole Cetus a perdu 223 millions de dollars à cause d’une faille exploitée dans ses mécanismes automatisés. Les pirates ont manipulé les calculs de valeur des actifs pour voler de vrais fonds. Une partie a été transférée vers Ethereum, mais 162 millions ont pu être bloqués. La plateforme propose d’abandonner toute action en justice si les fonds sont rendus, et offre une prime de 5 millions pour identifier les coupables. Par ailleurs, la plateforme Cork Protocol a suspendu ses opérations après avoir perdu 12 millions de dollars en Ethereum. En parallèle, une alerte concerne la vente de plus de 500 bases de données issues de plateformes crypto sur le dark web.

Des attaques ont aussi touché des entreprises de services informatiques. Commvault, une société spécialisée dans la sauvegarde cloud, a été visée via une faille technique récemment découverte. Des pirates pourraient avoir accédé aux données de clients utilisant les solutions de sauvegarde pour Microsoft 365. L’agence américaine CISA prévient que d’autres entreprises pourraient être concernées. De son côté, l’éditeur ConnectWise a signalé une intrusion ciblant son outil de support à distance ScreenConnect. L’origine serait liée à un groupe soutenu par un État. Les correctifs ont été appliqués et la surveillance renforcée.

Les infrastructures critiques restent vulnérables. Nova Scotia Power, une entreprise d’électricité canadienne, a confirmé une attaque par rançongiciel. Bien que la fourniture d’électricité n’ait pas été affectée, des données personnelles sensibles de clients ont été volées. L’entreprise n’a pas payé la rançon. MathWorks, qui développe le logiciel MATLAB, a également été victime d’une attaque similaire, provoquant une panne de ses services. En parallèle, Coca-Cola et son partenaire CCEP ont été visés par deux attaques indépendantes, avec une fuite de données concernant du personnel et des clients.

Des groupes liés à des États poursuivent leurs actions. Le groupe APT28, associé à l’armée russe, cible les entreprises technologiques et de logistique qui soutiennent l’Ukraine. Les méthodes utilisées incluent des campagnes d’hameçonnage, l’exploitation de failles dans des logiciels connus, et même la compromission de caméras de surveillance. Aux Pays-Bas, un nouveau groupe nommé « Laundry Bear » a été identifié, tandis que la République tchèque a officiellement accusé un groupe chinois, APT31, d’avoir ciblé son ministère des Affaires étrangères.

Les tentatives d’escroquerie par ingénierie sociale sont toujours très actives. Le groupe « Silent Ransom Group » se fait passer pour du personnel IT auprès de cabinets juridiques américains pour obtenir un accès à distance aux systèmes. Ensuite, ils volent les données et réclament une rançon. D’autres groupes diffusent des logiciels malveillants via de faux sites promettant des outils basés sur l’IA ou des antivirus. Certains imitent même des logiciels de gestion de mots de passe pour mieux tromper leurs victimes. Ces faux sites sont promus via des publicités sur des moteurs de recherche comme Bing.

La menace des attaques DDoS monte d’un cran. Le site KrebsOnSecurity a été visé par une attaque atteignant 6,3 térabits par seconde, un record quasi absolu. Cette attaque, brève mais très puissante, aurait été déclenchée par un réseau de machines piratées (botnet) nommé Aisuru, composé d’objets connectés compromis. Elle pourrait avoir été un test de démonstration destiné à des acheteurs potentiels.

Enfin, Victoria’s Secret a dû fermer temporairement son site web et certains services en magasin après un incident de sécurité. L’entreprise a fait appel à des experts externes pour comprendre et gérer la situation. Ce cas s’ajoute à une série d’attaques visant les grandes marques du secteur de la mode ces dernières semaines.

Les cyberattaques de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

