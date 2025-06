Cybersécurité en Suisse : actualités du 4 juin 2025

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, le canton de Bâle-Ville se trouve au cœur d’un vif débat concernant l’adoption de Microsoft 365 dans son administration. Prévue pour l’automne 2025, cette transition vers les services cloud de Microsoft soulève de fortes oppositions politiques et judiciaires. Les critiques pointent des risques importants liés à la souveraineté numérique, à la transparence des données, et à la possibilité d’accès par des autorités étrangères.

Dès août 2025, une nouvelle réglementation entrera en vigueur en Suisse concernant la cybersécurité des équipements radio et sans fil. Conformément à la directive européenne RED, les appareils commercialisés devront répondre à des exigences renforcées. Des inspections aléatoires ont révélé que de nombreux dispositifs actuellement sur le marché ne sont pas conformes, pointant un défi majeur pour les fabricants et importateurs dans les mois à venir.

Le domaine des infrastructures critiques connectées continue de se renforcer localement. Le canton de Lucerne annonce la création, dès 2026, d’un Security Operations Center (SOC) dédié aux 22 communes membres de l’association GICT. Ce centre externalisé assurera la surveillance continue, la détection des menaces et la réponse aux incidents, afin d’améliorer la résilience cyber des administrations locales.

Sur le plan institutionnel, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) cherche à recruter un responsable pour sa nouvelle unité « Cyber ». Cette entité, créée début 2025, vise à tester et renforcer la sécurité des équipements radio. La mission inclura la création d’un environnement de test, la conduite d’évaluations ciblées et la coordination avec des partenaires nationaux et internationaux.

Au niveau international, les forces de l’ordre poursuivent leurs opérations contre la criminalité en ligne. La vaste opération « RapTor », coordonnée par Europol, a conduit à l’arrestation de 270 personnes impliquées dans des activités illicites sur le Darknet. En Suisse, une arrestation a été réalisée grâce à la coopération de la police cantonale zurichoise.

Enfin, une alerte concernant le site internet de l’État du Valais s’est révélée infondée. Le portail avait été mis hors ligne par précaution, mais les vérifications techniques n’ont révélé aucun signe d’intrusion ni de compromission des données. Le service a été rétabli normalement.

Les actus suisses de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

