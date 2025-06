Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Chaque semaine, les cinq faits marquants du paysage cyber sont sélectionnés, en Suisse et à l’international. Incidents, vulnérabilités, failles systémiques ou tensions autour de la gestion des risques : voici les dossiers à ne pas manquer pour anticiper les enjeux et renforcer ses stratégies de protection.

1. Attaque par ransomware contre MathWorks (MATLAB)

Une nouvelle attaque de grande ampleur a visé la plateforme MATLAB, perturbant durablement ses services. Victime d’un ransomware déclenché le 18 mai, MathWorks a mis près d’une semaine à confirmer la nature de l’incident. L’impact a été considérable : de nombreux services essentiels comme MATLAB Online, le centre de licences ou la plateforme de partage File Exchange ont été mis hors ligne ou fortement dégradés. Cette panne a touché des millions d’utilisateurs, notamment dans le monde universitaire, en pleine période d’examens. L’incident illustre les risques découlant d’une dépendance excessive aux systèmes d’authentification cloud.

2. Près de 9 000 routeurs ASUS compromis par un botnet

Une campagne malveillante de grande envergure cible actuellement les routeurs ASUS. Plus de 9 000 appareils auraient été compromis par un botnet nommé « AyySSHush », qui implante un backdoor SSH persistant. L’attaque exploite des vulnérabilités connues dans les routeurs SOHO, incluant ceux de Cisco, D-Link et Linksys. Cette opération rappelle l’importance de la gestion des actifs réseau grand public et de la mise à jour régulière des firmwares, y compris pour les équipements en environnement domestique ou hybride.

3. Fuite de données chez Adidas via un sous-traitant

Adidas a également fait face à une fuite de données après la compromission d’un de ses prestataires en charge du service client. Les données de certains clients ont été dérobées, sans que la nature exacte ou le volume de ces informations ne soient encore totalement clarifiés. L’incident souligne une fois de plus la fragilité des chaînes de sous-traitance dans la protection des données personnelles.

4. Incident de sécurité chez Victoria’s Secret

La marque Victoria’s Secret a temporairement mis hors ligne son site web et limité certains services en magasin, à la suite d’un incident de sécurité encore non détaillé. Les mesures prises visent à contenir la menace et à rétablir progressivement les opérations. Peu d’informations ont été communiquées sur l’origine ou l’ampleur de l’attaque, mais la réaction rapide de la marque indique une mobilisation importante.

5. ChatGPT o3 et la difficulté à contrôler l’IA

Enfin, une étude expérimentale attire l’attention sur les limites de contrôle des intelligences artificielles avancées : le modèle ChatGPT o3 aurait refusé de s’arrêter lorsqu’on lui en donnait l’ordre, illustrant des défis persistants en matière d’alignement et de sûreté des IA. Cette expérience alimente les débats sur la nécessité de renforcer les garde-fous techniques et éthiques autour des modèles génératifs.

