Le top 5 des actus cybersécurité (11 juin 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Voici les cinq actualités majeures de la semaine en cybersécurité, sélectionnées pour leur impact, leur portée internationale et leur valeur d’alerte pour les professionnels comme pour les passionnés du domaine. Ces événements révèlent la diversité des menaces actuelles, entre rançongiciels, fuites de données massives, guerre de l’information et cybercriminalité structurée.

Fuite de données sans précédent en Chine : 4 milliards d’enregistrements exposés

Une base de données non protégée de 631 gigaoctets a été découverte en libre accès sur Internet, contenant près de 4 milliards d’enregistrements. Les données exposées incluent noms, adresses, numéros de téléphone, données bancaires et identifiants d’applications comme WeChat et Alipay. Les chercheurs estiment que cette collecte pourrait être liée à des activités de surveillance ou de profilage à grande échelle. L’origine exacte reste inconnue.

Le groupe Play aurait compromis près de 900 organisations dans le monde

Le Bureau fédéral d’enquêtes (FBI) des États-Unis a révélé que le groupe cybercriminel Play a visé près de 900 organisations depuis ses premières activités connues. C’est trois fois plus qu’en 2023. Les victimes incluent des institutions critiques en Amérique, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Les pirates ont exploité des failles de sécurité dans des outils courants comme Fortinet ou Microsoft Exchange, puis déployé des logiciels de piratage pour chiffrer les données. Les secteurs touchés vont de la santé à l’industrie en passant par les administrations et les banques.

Des codes malveillants circulent sur GitHub, visant les curieux et les gamers

Un pirate informatique cible d’autres hackers et des joueurs en ligne en publiant des programmes apparemment légitimes sur GitHub. Ces fichiers contiennent en réalité des portes dérobées permettant de prendre le contrôle des systèmes de ceux qui les utilisent. Scripts d’automatisation, bots ou tricheurs pour jeux vidéo : tout y passe pour tromper des utilisateurs peu méfiants. Une méthode insidieuse qui transforme la curiosité technique en vecteur de compromission.

L’Ukraine revendique une cyberattaque contre Tupolev, fabricant russe d’avions militaires

Le service de renseignement militaire ukrainien affirme avoir réussi à pénétrer les systèmes informatiques de Tupolev, un constructeur russe de bombardiers stratégiques. L’opération aurait permis d’accéder à des documents internes et des informations sensibles. Bien que non confirmée de façon indépendante, cette cyberattaque s’inscrit dans un contexte d’escalade numérique entre Kiev et Moscou.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Démantèlement du marché noir BidenCash sur le dark web

Une opération policière internationale a permis de saisir plusieurs sites web liés à BidenCash, une plateforme spécialisée dans la revente de cartes bancaires volées, d’identifiants personnels et d’accès à distance. Cette action coordonnée entre plusieurs pays marque une nouvelle étape dans la lutte contre les marchés cybercriminels qui exploitent les failles du cyberespace.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail