Cybersécurité en Suisse : actualités du 18 juin 2025

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, l’actualité cybersécurité en Suisse a été marquée par de nouvelles révélations sensibles concernant la collaboration du Service de renseignement de la Confédération (SRC) avec plusieurs entreprises technologiques russes, dont Kaspersky. Entre 2015 et 2020, l’équipe en charge des questions numériques du SRC aurait entretenu des liens étroits avec cette société, souvent critiquée pour sa proximité avec le gouvernement russe. Des données confidentielles auraient potentiellement été transmises à des services étrangers. Deux autres entreprises d’origine russe auraient également été impliquées.

Un partenariat renforcé a été annoncé pour protéger le secteur financier suisse contre les cyberattaques. L’Office fédéral de la cybersécurité (l’organisme national chargé de la protection informatique des infrastructures critiques) et le Centre de cybersécurité du secteur financier suisse (Swiss FS-CSC) vont désormais travailler plus étroitement. Ils échangeront régulièrement des informations sur les menaces et les risques numériques. Des analystes du Swiss FS-CSC seront intégrés aux activités de l’Office, tout en conservant leur indépendance. Ce dispositif vise à améliorer la détection des attaques et à renforcer les mesures de défense au sein des banques et assurances. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de coopération public-privé pour garantir la stabilité et la confiance dans la place financière suisse.

Dans le domaine des services publics, la transformation numérique se poursuit. Dans le canton de Saint-Gall, presque toutes les communes proposeront le vote électronique (e-voting) lors des votations prévues pour le 28 septembre 2025. Ce système, développé par la Poste suisse, permet aux citoyens de voter de manière sécurisée via Internet.

Toujours en Suisse, le canton de Berne a lancé une réforme de sa loi sur la protection des données. Le Grand Conseil a validé une première version du texte visant à harmoniser le droit cantonal avec les normes en vigueur au niveau fédéral et dans l’Union européenne. Cette réforme prévoit aussi de soulager les communes, en confiant à une instance centrale la surveillance du respect des règles liées à la vie privée et au traitement des données personnelles.

Enfin, face à des coupes budgétaires, l’Office fédéral de la statistique (OFS) envisage de recourir à l’intelligence artificielle (IA) pour produire certaines données statistiques. L’utilisation de l’IA pose toutefois des questions quant à la qualité, la transparence et l’exploitation de ces nouvelles données automatisées dans les politiques publiques.

Les actus suisses de la semaine

