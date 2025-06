Le top 5 des actus cybersécurité (18 juin 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Chaque semaine, Voici la sélection des 5 actualités cybersécurité les plus marquantes de la semaine. Cette édition revient sur des incidents critiques, des vulnérabilités inédites et des méthodes d’attaque innovantes ciblant entreprises, gouvernements et technologies du quotidien.

🎯 Le groupe FIN6 piège les recruteurs avec de faux CV

Les cybercriminels de FIN6 ciblent désormais les équipes RH en se faisant passer pour des candidats. Grâce à des CV frauduleux et des liens vers des sites piégés, ils réussissent à installer des portes dérobées sur les systèmes des recruteurs. Une technique de social engineering ingénieuse exploitant les failles humaines du processus de recrutement.

🇺🇸 Cyberattaque contre United Natural Foods (UNFI)

L’un des plus grands distributeurs alimentaires d’Amérique du Nord a été victime d’une cyberattaque entraînant la mise à l’arrêt de plusieurs systèmes. L’incident illustre la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement critiques et leurs dépendances numériques.

🇵🇾 Fuite massive de données au Paraguay : 7,4 millions de citoyens exposés

Des données personnelles issues de plusieurs institutions gouvernementales paraguayennes ont été mises en vente sur le dark web. Cette opération, menée par des cybercriminels évoquant des motivations politiques, marque un tournant majeur dans les attaques à l’échelle nationale en Amérique du Sud. Des soupçons d’implication d’acteurs étatiques étrangers persistent.

🤖 Faille « EchoLeak » dans Microsoft 365 Copilot : fuite de données sans clic

Une vulnérabilité inédite permet d’exfiltrer des données sensibles sans interaction utilisateur via les assistants IA intégrés à Microsoft 365. Ce type d’attaque « zero-click » complexifie la détection et remet en cause la sécurité des outils collaboratifs dopés à l’IA.

📱 Récupération abusive de numéros liés à des comptes Google

Une faille dans un ancien formulaire de récupération d’identifiants permettait, via des attaques par force brute, de reconstituer le numéro de téléphone d’un utilisateur à partir de son nom d’affichage. Grâce à l’utilisation de serveurs performants et de tokens CAPTCHA détournés, la vitesse d’exécution de l’attaque était redoutable. Google a depuis supprimé la fonctionnalité vulnérable.

