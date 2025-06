Cybersécurité en Europe : actualités du 21 juin 2025

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

La semaine a été marquée par une série d’initiatives et de tensions en Europe autour de la souveraineté numérique, de la cybersécurité des infrastructures critiques et des atteintes à la vie privée. Voici une sélection d’événements.

L’Union européenne a franchi un nouveau cap en matière de financement de la cybersécurité. Deux appels à projets, dotés d’un budget global de 145,5 millions d’euros, ont été lancés pour renforcer les capacités de défense numérique des petites et moyennes entreprises ainsi que des administrations publiques. Le premier appel, via le programme « Europe numérique », prévoit notamment 30 millions d’euros pour améliorer la sécurité informatique des hôpitaux, avec l’objectif de mieux détecter, surveiller et répondre aux attaques informatiques, en particulier les rançongiciels (logiciels qui bloquent l’accès aux données jusqu’au paiement d’une rançon). Le second appel, dans le cadre du programme « Horizon Europe », soutient le développement de technologies avancées : outils de cybersécurité utilisant l’intelligence artificielle, dispositifs renforçant la protection de la vie privée, et cryptographie résistante aux futurs ordinateurs quantiques.

Dans cette même dynamique, la Commission européenne a annoncé le lancement officiel de DNS4EU, un service public de résolution DNS (système qui permet de traduire une adresse web en adresse IP) conçu pour offrir une alternative européenne aux services proposés par des entreprises non européennes, comme Google ou Cloudflare. DNS4EU promet des garanties de confidentialité renforcées, notamment grâce à l’anonymisation complète des adresses IP des utilisateurs. Ce projet vise à fournir une infrastructure de navigation plus sûre et respectueuse de la vie privée pour les citoyens et les institutions en Europe.

Sur le front des tensions géopolitiques et numériques, la Suède a indiqué avoir subi une série d’attaques par déni de service (DDoS), une technique qui consiste à saturer un site internet pour le rendre inaccessible. Les cibles ont inclus la télévision publique SVT et plusieurs sites gouvernementaux.

Parallèlement, le Danemark a annoncé vouloir réévaluer sa dépendance à Microsoft pour ses infrastructures numériques. Cette décision reflète une inquiétude croissante en Europe face à la concentration des services numériques critiques entre les mains d’acteurs étrangers, en particulier américains. Le pays cherche à regagner un certain contrôle sur ses données sensibles et à renforcer sa souveraineté technologique.

Une nouvelle affaire de surveillance numérique suscite également l’inquiétude. Des chercheurs de l’université de Toronto ont confirmé que le logiciel espion Graphite, développé par l’entreprise israélienne Paragon, a été détecté sur les téléphones portables de journalistes européens. Cette affaire illustre les risques liés à l’usage incontrôlé de logiciels espions par les États, rappelant des cas précédents comme ceux impliquant l’entreprise NSO Group.

Enfin, plusieurs pays membres de l’Union européenne envisagent d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Cette réflexion découle d’une volonté de mieux protéger les jeunes face aux dangers psychologiques, sociaux et sécuritaires liés à l’usage intensif de ces plateformes numériques.

Les actus européennes de la semaine

La Suède se dit victime d’une cyberattaque Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que son pays était attaqué, après plusieurs jours d’attaques DDoS violentes contre la chaîne de télévision publique suédoise SVT, les sites Web du gouvernement et d’autres organisations clés. Lire la suite sur Graham Cluley

Le logiciel espion Paragon a été détecté sur les téléphones des journalistes européens Des chercheurs ont révélé mercredi avoir confirmé pour la première fois la présence du logiciel espion Paragon sur un produit Apple, sur les téléphones de journalistes européens, dans le contexte d’un scandale de surveillance en cours en Italie. Lire la suite sur CyberScoop

