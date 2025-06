Cybersécurité en Europe : actualités du 14 juin 2025

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, l’Union européenne a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de gestion des crises numériques en validant la feuille de route « Cyber Blueprint ». Ce plan renforce la coordination entre les niveaux technique, opérationnel et politique lors d’attaques informatiques de grande ampleur. Il prévoit également l’organisation d’exercices de simulation de crises impliquant les États membres, des entreprises privées, l’OTAN et des partenaires comme l’Ukraine ou les Balkans. Le document souligne que les cybermenaces font partie intégrante des conflits hybrides et peuvent affecter directement la sécurité, l’économie et la stabilité de l’UE. Cette initiative illustre la volonté de rapprocher les acteurs civils et militaires pour faire face à des menaces transfrontalières de plus en plus sophistiquées.

Dans ce contexte, Microsoft a lancé un programme gratuit à destination des gouvernements européens pour renforcer leur cybersécurité. Intitulé « European Security Program », ce dispositif vise à fournir des outils adaptés aux administrations publiques afin de mieux se défendre contre les attaques informatiques. Il s’inscrit dans la volonté de certains acteurs privés de soutenir l’effort global de protection des infrastructures critiques.

En Allemagne, l’autorité fédérale chargée de la protection des données personnelles a infligé une amende de 45 millions d’euros à Vodafone, l’un des principaux opérateurs télécoms du pays. Cette sanction fait suite à de graves défaillances dans la sécurité des données. Des prestataires externes, travaillant pour l’entreprise, ont profité de contrôles internes insuffisants pour accéder illégalement à des informations sur les clients.

Sur le plan de la régulation des contenus en ligne, la société Aylo, propriétaire des plateformes Pornhub, RedTube et YouPorn, a suspendu l’accès à ses vidéos depuis la France. Cette décision vise à contester la législation française qui impose une vérification d’âge obligatoire pour accéder à des contenus pour adultes. Aylo estime que les outils exigés portent atteinte à la vie privée des utilisateurs.

Cette suspension a eu un impact immédiat sur l’usage des réseaux privés virtuels (VPN), qui permettent de masquer son adresse IP et ainsi contourner les restrictions géographiques.

Les actus européennes de la semaine

