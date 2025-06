Le top 5 des actus cybersécurité (25 juin 2025)

Voici les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée.

Le Top5 des actus de la semaine

Voici les cinq actualités cybersécurité majeures à retenir cette semaine. Entre tensions géopolitiques, innovation malveillante et attaques à grande échelle, le paysage cyber reste plus que jamais sous pression. Cette sélection complète les veilles quotidiennes publiées chaque matin sur DCOD.

🚧 Cloudflare bloque une attaque DDoS record à 7,3 Tbps

Un hébergeur a été la cible d’une attaque DDoS massive atteignant 7,3 Térabits par seconde, la plus puissante jamais enregistrée selon Cloudflare. L’attaque a été contenue sans interruption majeure de service, démontrant la capacité de résilience de l’opérateur face à des offensives d’une ampleur inédite.

✨ Escalade entre l’Iran et Israël sur le front cyber

Le groupe de hackers pro-israélien « Predatory Sparrow » a revendiqué une attaque spectaculaire contre Nobitex, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies en Iran. Plus de 90 millions de dollars ont été dérobés puis irrémédiablement supprimés. Une attaque ciblant également la banque publique iranienne Bank Sepah aurait détruit ses systèmes. En réaction, l’Iran a imposé une coupure quasi totale d’internet pour contrer les menaces, bloquant ainsi les communications internes et internationales pendant plus de 60 heures.

🔐 Qilin innove avec une pression juridique sur ses victimes

Le groupe Qilin, opérant un modèle ransomware-as-a-service (RaaS), a ajouté une fonctionnalité inédite à son portail : un bouton « Appeler un avocat ». Cette stratégie vise à intensifier la pression sur les victimes en les confrontant à une simulation de poursuite judiciaire, afin de les inciter à payer la rançon plus rapidement.

⚡️ Anubis, le rançongiciel irréversible

Anubis, un nouveau rançongiciel, combine le chiffrement des fichiers avec un mode « wipe » qui les efface définitivement. Même en cas de paiement, les données ne sont pas récupérables. Cette méthode radicale marque une évolution dans les tactiques de pression exercées sur les victimes.

🌐 Internet coupé en Iran pour raisons de sécurité nationale

Pour freiner les cyberattaques israéliennes et l’utilisation de drones contrôlés à distance, l’Iran a mis en place une coupure quasi totale de l’internet national. Cette mesure a perturbé les communications et freiné l’accès à l’information, tout en soulignant la vulnérabilité des infrastructures critiques.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

