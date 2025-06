Les derniers gros vols de données (26 juin 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une vague significative de fuites de données, affectant des secteurs variés allant du divertissement à la santé, en passant par les médias et les services numériques. Plusieurs organisations ont été contraintes de reconnaître des compromissions majeures.

Le groupe criminel Anubis, spécialisé dans les rançongiciels (ou ransomware), a revendiqué une attaque contre Disneyland Paris. Il affirme avoir volé 64 Go de données, dont des fichiers techniques liés aux infrastructures et aux attractions du parc. Ces documents pourraient contenir des informations sensibles sur la conception et la sécurité des installations.

Dans le secteur de la restauration, Krispy Kreme a confirmé qu’une cyberattaque survenue en novembre 2024 a exposé les données personnelles de plus de 160 000 personnes. Cet incident, révélé plusieurs mois après les faits, illustre le décalage fréquent entre la survenue d’une attaque et sa communication publique, avec des conséquences durables pour les personnes concernées.

L’entreprise 23andMe, qui propose des tests génétiques, a été sanctionnée par l’autorité britannique de protection des données (ICO) à hauteur de 2,31 millions de livres sterling. En cause : une attaque de type « credential stuffing » en 2023, où des identifiants volés sur d’autres services ont été utilisés pour accéder aux comptes des utilisateurs. Plus de 150 000 résidents britanniques ont vu leurs données génétiques et personnelles exposées.

La plateforme de location de véhicules Zoomcar a notifié un incident de sécurité affectant 8,4 millions d’utilisateurs. L’information a été transmise à l’autorité américaine des marchés financiers (SEC). Même si les détails techniques sont limités, cette déclaration souligne l’obligation de transparence à laquelle sont tenues les entreprises cotées.

Le journal Washington Post a révélé que des comptes de messagerie de ses journalistes ont été piratés. Cette cyberattaque, attribuée à un État étranger, visait manifestement à collecter des informations sensibles. L’affaire relance les inquiétudes sur la sécurité des communications dans les médias.

Le service de messagerie électronique Cock.li a été victime d’un piratage ayant permis le vol d’un million d’enregistrements d’utilisateurs. L’attaque s’est appuyée sur des failles de sécurité dans Roundcube, un ancien logiciel web de messagerie désormais retiré, soulignant les risques liés à des systèmes obsolètes encore actifs.

Chez Scania, un constructeur automobile suédois, des cybercriminels ont accédé à des documents relatifs à des réclamations d’assurance. Les identifiants compromis ont servi à s’introduire dans les systèmes de l’entreprise. Les données dérobées auraient été utilisées dans une tentative d’extorsion.

Enfin, l’entreprise américaine Episource, spécialisée dans les services informatiques pour le secteur de la santé, a annoncé le vol d’informations médicales concernant plus de 5,4 millions de patients. L’attaque est survenue en janvier.

Les vols ou fuites de données de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

