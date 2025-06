L’hebdo cybersécurité (22 juin 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, l’actualité cyber s’est focalisée sur le nouveau conflit ouvert avec l’Iran. La situation géopolitique entre l’Iran et Israël a ainsi pris une tournure numérique plus marquée. Pour contrer les cyberattaques présumées d’origine israélienne, Téhéran a réduit l’accès à Internet pour ses citoyens, allant jusqu’à envisager une déconnexion complète du réseau mondial. Cette coupure a eu un impact notable sur les services numériques de base, et même l’accès aux VPN s’est révélé compromis. En parallèle, les autorités iraniennes ont demandé à leurs responsables de cesser d’utiliser tout équipement connecté aux réseaux télécoms, illustrant la crainte d’infiltrations numériques ciblées. Ce climat de méfiance s’est renforcé après qu’un groupe pro-israélien, Predatory Sparrow, a revendiqué une attaque contre Nobitex, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en Iran, avec la destruction revendiquée de 90 millions de dollars d’actifs numériques.

Du côté des ransomwares, Qilin s’impose comme une menace majeure dans le paysage cybercriminel actuel. Exploitant un modèle Ransomware-as-a-Service (RaaS) sophistiqué, le groupe cible désormais les systèmes Windows, Linux et ESXi, avec un arsenal complet mis à disposition de ses affiliés. Son infrastructure permet de maximiser les gains financiers tout en réduisant la charge technique pour les cybercriminels. Fait inédit, Qilin propose désormais une fonction « Call Lawyer » sur son portail d’affiliés, offrant une assistance juridique pour accroître la pression sur les victimes. Cette évolution montre une professionnalisation croissante des tactiques d’extorsion.

Les attaques menées en avril 2025 contre Marks & Spencer et Co-op ont été attribuées à un seul acteur, identifié comme Scattered Spider. Le regroupement de ces incidents en un « événement cyber unique » souligne l’ampleur des dégâts, estimés à plus de 590 millions de dollars. Cette coordination d’attaques contre des cibles stratégiques du secteur de la distribution britannique démontre la capacité des groupes cybercriminels à frapper de manière synchronisée et à grande échelle.

Les tensions entre cyber et guerre conventionnelle se matérialisent également dans les actions de désinformation. Le groupe nord-coréen BlueNoroff a utilisé des deepfakes de dirigeants d’entreprise lors de fausses visioconférences sur Zoom, dans le but d’inciter des employés à installer des logiciels malveillants sur Mac. Cette stratégie mêlant ingénierie sociale et technologies avancées souligne l’évolution des méthodes d’intrusion dans les environnements professionnels.

Sur un registre plus défensif, Meta a annoncé l’extension du support des « passkeys » à Facebook sur Android et iOS. Ce nouveau mécanisme d’authentification sans mot de passe renforce la sécurité des connexions tout en simplifiant l’expérience utilisateur. Cette démarche s’inscrit dans la tendance croissante vers des systèmes de connexion plus résilients aux attaques par hameçonnage ou au vol d’identifiants.

Les actus cybersécurité de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée :

💡 Ne manquez plus l'essentiel

