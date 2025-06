Cybersécurité en Suisse : actualités du 25 juin 2025

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

En Suisse, cette semaine a été marquée par une fuite de données issues de la société suisse Chain IQ, un prestataire de services pour plusieurs grandes banques. Cette attaque a entraîné la fuite de données personnelles concernant plus de 130 000 employés de la banque UBS, ainsi que la divulgation de milliers de factures liées à la banque Pictet. Ces informations confidentielles ont été publiées sur le darkweb.

La question de la souveraineté numérique est au centre des débats en Suisse. Dans plusieurs cantons, l’introduction de la suite bureautique en ligne Microsoft 365 dans les administrations suscite des critiques. À Bâle, le gouvernement a dû répondre aux interrogations d’une commission parlementaire, après les réserves exprimées par la déléguée à la protection des données. Dans le canton d’Argovie, un député a interpellé les autorités sur les risques liés à une dépendance aux fournisseurs étrangers. À Genève, des modifications internes récentes dans l’utilisation de Microsoft 365 alimentent les débats. À Lucerne, le chef de la sécurité informatique a été suspendu. Ces réactions en chaîne témoignent de la montée des préoccupations face à la domination des solutions informatiques étrangères dans les infrastructures publiques.

Le gouvernement suisse poursuit de son côté la mise en place d’une identité numérique nationale. Le projet d’ordonnance sur l’identité électronique (appelée e-ID) a été publié pour consultation publique. Ce texte définit les modalités pour obtenir une e-ID, les règles que doivent suivre les entreprises et administrations pour en vérifier la validité, ainsi que les garanties prévues pour la protection des données personnelles. Le Conseil fédéral souhaite un processus transparent avant la votation populaire prévue le 28 septembre. Si le projet de loi est rejeté, l’ordonnance sera également abandonnée.

Sur le plan international, la Suisse a participé à une table ronde organisée par le Forum économique mondial à Paris. Cet événement a rassemblé des experts gouvernementaux, économiques et institutionnels pour réfléchir ensemble aux moyens de renforcer la résilience face aux cybermenaces. Florian Schütz, directeur de l’Office fédéral de la cybersécurité, y a représenté la Suisse. Les échanges ont porté sur l’harmonisation des réglementations, la coopération entre acteurs publics et privés, et la coordination des initiatives pour une cybersécurité renforcée à l’échelle mondiale.

Enfin, le chef du Service fédéral de sécurité a présenté sa démission. Cette entité est chargée de la protection des institutions politiques suisses. Son départ s’expliquerait par des désalignements avec la direction de la police fédérale (fedpol).

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Les actus suisses de la semaine

Le Conseil de gouvernement de Bâle défend l’introduction de M365 Au printemps, le gouvernement bâlois a annoncé l’introduction de la solution bureautique cloud Microsoft 365 au sein de l’administration cantonale. Le délégué à la protection des données de Bâle n’a pas du tout apprécié cette initiative, et des oppositions ont également été exprimées au sein du monde politique. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

M365 : Des réponses sont également requises en Argovie L’introduction de Microsoft 365 dans les administrations cantonales est actuellement au cœur des débats. Que ce soit à Genève, Lucerne, Bâle-Ville ou Zurich, les responsables politiques de tout le pays s’inquiètent de la souveraineté numérique de la Suisse. C’est également le cas dans le canton d’Argovie. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Florian Schütz à la table ronde du WEF à Paris 17.06.2025 – Le directeur de l’Office fédéral de la cybersécurité, Florian Schütz, participera les 17 et 18 juin 2025 à Paris à la table ronde internationale du Forum économique mondial intitulée « Rethinking Cyber Resilience in an Era… Lire la suite sur Actualité OFCS

Le canton de Lucerne licencie son RSSI après des critiques sur Microsoft Cloud Suite aux critiques concernant le projet de migration vers Microsoft 365 de l’administration lucernoise, le Conseil cantonal a suspendu le responsable de la sécurité informatique du canton. Cependant, il n’était pas le seul à critiquer la décision du Conseil lucernois. Le canton a… Lire la suite sur Netzwoche News

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail