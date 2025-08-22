Calendrier cybersécurité Suisse : 10 événements à inscrire dans vos agendas pour fin 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Découvrez ces dix rendez-vous cybersécurité pour organiser votre fin d’année en Suisse et rester informé, connecté et prêt face aux menaces.

En bref De nombreuses annonces d’événements cybersécurité ont été faites : voici une liste consolidée unique couvrant la période de septembre à décembre 2025.

Ces rendez-vous se déclinent en plusieurs formats : forums, congrès spécialisés, séminaires techniques et conférences stratégiques.

Un calendrier pensé pour permettre aux décideurs, experts et passionnés de planifier leur participation et de rester en veille active.

Il est souvent difficile d’avoir une vue d’ensemble sur les événements cybersécurité. Dans cet article, vous trouverez une liste détaillée des événements clés à noter dans vos agendas, avec dates, lieux et thèmes proposés.

Les 10 événements à ne pas manquer en Suisse (septembre à décembre 2025)

IDC IT Strategy & Cybersecurity Summit – 2 septembre 2025, Zurich. Organisé par IDC, ce sommet réunira responsables sécurité, DSI et stratèges IT pour explorer les nouveaux équilibres entre transformation numérique et cybersécurité. Les sessions aborderont les architectures Zero Trust, l’automatisation de la détection des menaces via l’IA, et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement numérique. L’accent sera mis sur la résilience, la gouvernance et l’optimisation des investissements cyber dans un contexte d’évolutions réglementaires. Shield NxG IAM and Cybersecurity Seminar – 4 septembre 2025, Zurich. Organisé par ManageEngine, ce séminaire gratuit se tiendra au Tower Glatt. Il sera consacré à la gestion des identités et des accès (IAM), à la visibilité des menaces, et à la correction des écarts entre IAM et SIEM. Des retours d’expérience de responsables suisses, ainsi que des démonstrations de solutions de gestion unifiée seront présentés, avec un focus sur la simplification des opérations de sécurité. e-Crime & Cybersecurity Congress Switzerland – 10 septembre 2025, Zurich. Ce congrès annuel traitera des priorités de cybersécurité nationale dans un contexte de menaces hybrides croissantes. Organisé par AKJ Associates, il analysera les nouveaux risques résultant des tensions géopolitiques, des obligations de résilience imposées par les autorités suisses, et des nouvelles attentes en matière de reporting des incidents. Panels et retours d’expérience alterneront avec des sessions techniques sur la détection et la réaction. AWS Summit Zurich – 11 septembre 2025, Zurich. Organisé par Amazon Web Services, ce sommet est l’un des plus attendus dans le domaine du cloud et de la sécurité. Il se déroulera à Halle 550 et proposera des conférences, ateliers et zones interactives dédiées à l’IA, à l’analytique avancée et à la modernisation des infrastructures. Le volet cybersécurité mettra l’accent sur la protection des environnements hybrides, la gestion des identités dans le cloud et les modèles de conformité adaptés aux exigences européennes. ITCON Switzerland – 18 septembre 2025, Lausanne. Cette conférence de ManageEngine est orientée vers les décideurs IT et les responsables sécurité en quête de solutions opérationnelles. Les thématiques incluent l’automatisation de la détection des incidents, la gestion des accès, la surveillance centralisée des infrastructures critiques et l’amélioration de la visibilité SIEM. Des ateliers pratiques et démonstrations produits permettront de comparer les offres du marché. Richmond Cybersecurity Forum – 23-24 septembre 2025, Davos. Organisé dans un format exclusif à l’AlpenGold Hotel, ce forum réunit les CISO, CIO et CTO autour de sessions en petit comité et de rendez-vous individuels. Le programme allie conférences, échanges stratégiques et réseautage ciblé pour permettre un partage confidentiel de bonnes pratiques et une exploration des dernières tendances du marché. Swiss IT Forum(s) – 1-2 octobre 2025, Palexpo Genève. Ce salon majeur en Suisse romande rassemblera plus de 2 000 participants, 120 exposants et une centaine de conférences. Le volet cybersécurité abordera les enjeux de conformité, les cybermenaces émergentes, les services managés, l’intégration de l’IA dans la détection des risques, ainsi que la protection des données sensibles dans les écosystèmes hybrides. Aviation Cybersecurity Summit – 14-17 octobre 2025, Zurich. Organisé par l’Aviation ISAC, ce sommet international se tiendra au Hyatt Regency du Circle Convention Center. Il réunira des experts sécurité de compagnies aériennes, aéroports et constructeurs autour de quatre journées de présentations, d’ateliers techniques, de CTF et de discussions stratégiques. L’objectif est de renforcer la collaboration contre les cybermenaces spécifiques à l’aviation. Swiss Cyber Storm – 28 octobre 2025, Bern. Cette conférence référence de la scène suisse germanophone propose des interventions techniques pointues, un AI Village avec des démos et ateliers, ainsi que des keynotes de niveau international. L’édition 2025 portera sur la résilience dans un contexte chaotique (« Resilience in a mad mad world ») et mettra en avant les compétences d’analyse et de défense face à l’accélération des menaces. Black Alps 25 – 20-21 novembre 2025, Yverdon-les-Bains. Rendez-vous incontournable en Suisse romande, Black Alps combinera conférences techniques, keynotes, networking et concours d’ethical hacking (CTF). L’événement se veut accessible et pointu à la fois, avec des intervenants de haut niveau, des contenus exploitables pour les CISO et analystes, et une ambiance dynamique propice aux échanges concrets entre pairs.

Chacun de ces rendez‑vous apporte un éclairage complémentaire sur la cybersécurité, de la gouvernance stratégique aux approches techniques en passant par la mise en réseau. Ils peuvent servir de points de repère aux CISO, RSSI et passionnés souhaitant suivre les tendances et renforcer leurs compétences en deuxième semestre 2025.