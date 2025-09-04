💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories
Photographie hyper-réaliste d'une Tesla Model S accidentée sur une route asphaltée, avec des débris de voiture éparpillés

Tesla conteste un verdict historique lié à l’Autopilot et un accident mortel

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante.

☕ Je soutiens DCOD

📚💡️idée de lecture : Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web: Le guide des vulnérabilités web📘 Voir sur Amazon

Tesla cherche à annuler un verdict de 243 millions, l’Autopilot ayant été jugé responsable d’un accident mortel survenu en Floride.

En octobre, Tesla a décidé de contester un verdict de 243 millions de dollars rendu contre elle comme le rapporte un article de The Verge. La société a été jugée partiellement responsable de la mort d’une personne, percutée par une Model S en 2019.

Ce verdict est particulier pour Tesla, souvent critiquée pour ses systèmes de conduite autonome mais rarement condamnée. Les avocats de Tesla ont déposé une requête pour annuler cette décision, affirmant que le conducteur était seul responsable de l’accident. Ils contestent également l’inclusion des déclarations publiques de Elon Musk au procès, les qualifiant d’inappropriées et trompeuses.

Tel que rappelé par CNBC, la Model S a accéléré à une intersection à un peu plus de 60 miles par heure, heurtant une voiture vide garée à proximité ainsi que deux personnes se tenant de l’autre côté du véhicule. La collision a causé la mort d’une femme de 22 ans et blessé grièvement son compagnon. Le jury a estimé que l’Autopilot de Tesla avait joué un rôle dans cet accident, allouant 243 millions de dollars en dommages et intérêts aux familles des victimes. Les avocats de Tesla insistent sur le fait que le conducteur avait désactivé l’Autopilot en appuyant sur l’accélérateur juste avant l’impact, affirmant que cela exonère la société de toute responsabilité. En outre, ils réfutent les accusations selon lesquelles Tesla aurait caché des données essentielles de l’enquête, ce qui aurait influencé la décision du jury.

La situation est rendue plus complexe par l’intervention d’un hacker qui, selon American Bazaar Online, a révélé des enregistrements de l’accident, mettant en lumière des éléments que Tesla aurait préféré garder confidentiels. Cette révélation a potentiellement influencé le verdict, en apportant des preuves supplémentaires sur la façon dont l’Autopilot fonctionne. Les avocats des plaignants affirment que ce verdict souligne les dangers des systèmes de conduite autonome développés sans suffisamment de précautions. Ils soutiennent que les déclarations publiques de Musk sur les capacités de l’Autopilot ont pu induire en erreur les propriétaires de Tesla, leur donnant une fausse impression de sécurité.

Le défi pour Tesla est maintenant de convaincre la cour que le verdict doit être annulé ou qu’un nouveau procès est nécessaire. Ils font valoir que les juges n’ont pas suffisamment pris en compte le rôle du conducteur et ont été influencés par des éléments de preuve jugés inappropriés. Les répercussions de cette affaire pourraient être importantes, non seulement pour Tesla mais aussi pour l’ensemble de l’industrie des véhicules autonomes, en définissant des précédents juridiques sur la responsabilité en cas d’accident impliquant des systèmes de conduite semi-autonomes.

💡 Ne manquez plus l'essentiel
Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail.

💡 Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille. Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Vous appréciez ces analyses ?
Soutenez DCOD en offrant un café ☕

Oui pour un café merci !
Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web

Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web: Le guide des vulnérabilités web

Amplifiez vos compétences en cybersécurité avec ce guide exhaustif sur le pentesting et le bug bounty ! Conçu pour les pentesters, les bug hunters, les développeurs, et en fait toute personne curieuse de plonger dans le monde fascinant de la cybersécurité.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

🤔 Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon
Ethical Hacking

Sécurité informatique - Ethical Hacking

Ce livre a pour objectif d'initier le lecteur aux techniques des attaquants pour lui apprendre comment se défendre.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏