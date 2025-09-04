Tesla conteste un verdict historique lié à l’Autopilot et un accident mortel

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Tesla cherche à annuler un verdict de 243 millions, l’Autopilot ayant été jugé responsable d’un accident mortel survenu en Floride.

En octobre, Tesla a décidé de contester un verdict de 243 millions de dollars rendu contre elle comme le rapporte un article de The Verge. La société a été jugée partiellement responsable de la mort d’une personne, percutée par une Model S en 2019.

Ce verdict est particulier pour Tesla, souvent critiquée pour ses systèmes de conduite autonome mais rarement condamnée. Les avocats de Tesla ont déposé une requête pour annuler cette décision, affirmant que le conducteur était seul responsable de l’accident. Ils contestent également l’inclusion des déclarations publiques de Elon Musk au procès, les qualifiant d’inappropriées et trompeuses.

Tel que rappelé par CNBC, la Model S a accéléré à une intersection à un peu plus de 60 miles par heure, heurtant une voiture vide garée à proximité ainsi que deux personnes se tenant de l’autre côté du véhicule. La collision a causé la mort d’une femme de 22 ans et blessé grièvement son compagnon. Le jury a estimé que l’Autopilot de Tesla avait joué un rôle dans cet accident, allouant 243 millions de dollars en dommages et intérêts aux familles des victimes. Les avocats de Tesla insistent sur le fait que le conducteur avait désactivé l’Autopilot en appuyant sur l’accélérateur juste avant l’impact, affirmant que cela exonère la société de toute responsabilité. En outre, ils réfutent les accusations selon lesquelles Tesla aurait caché des données essentielles de l’enquête, ce qui aurait influencé la décision du jury.

La situation est rendue plus complexe par l’intervention d’un hacker qui, selon American Bazaar Online, a révélé des enregistrements de l’accident, mettant en lumière des éléments que Tesla aurait préféré garder confidentiels. Cette révélation a potentiellement influencé le verdict, en apportant des preuves supplémentaires sur la façon dont l’Autopilot fonctionne. Les avocats des plaignants affirment que ce verdict souligne les dangers des systèmes de conduite autonome développés sans suffisamment de précautions. Ils soutiennent que les déclarations publiques de Musk sur les capacités de l’Autopilot ont pu induire en erreur les propriétaires de Tesla, leur donnant une fausse impression de sécurité.

Le défi pour Tesla est maintenant de convaincre la cour que le verdict doit être annulé ou qu’un nouveau procès est nécessaire. Ils font valoir que les juges n’ont pas suffisamment pris en compte le rôle du conducteur et ont été influencés par des éléments de preuve jugés inappropriés. Les répercussions de cette affaire pourraient être importantes, non seulement pour Tesla mais aussi pour l’ensemble de l’industrie des véhicules autonomes, en définissant des précédents juridiques sur la responsabilité en cas d’accident impliquant des systèmes de conduite semi-autonomes.

