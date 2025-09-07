Les actus cybersécurité du 7 sep 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Faits marquants de la semaine Qantas réduit de 15 % les bonus des dirigeants après une fuite de données en juillet.

LinkedIn renforce ses mesures contre les faux recruteurs et usurpateurs d’identité.

Un avion européen perturbé par un brouillage GPS suspecté d’origine russe.

Une plateforme artistique ciblée par une attaque de ransomware.

Cette semaine, les entreprises continuent de faire face à des défis liés à la protection des données et à la sécurité des systèmes. Que ce soit par des mesures internes pour atténuer les impacts financiers des violations de données ou par des initiatives pour renforcer la sécurité des utilisateurs, les organisations doivent constamment s’adapter aux menaces croissantes. Les tensions géopolitiques ajoutent également une couche de complexité, avec des incidents de brouillage GPS suspectés d’être orchestrés par des États.

Ainsi, selon Security Affairs, Qantas a décidé de réduire de 15 % les bonus de ses dirigeants à la suite d’une fuite de données survenue en juillet. Cette décision a été prise pour compenser les impacts financiers et réputationnels de l’incident. En plus de cette réduction de bonus, Qantas a également investi dans des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter de futurs incidents similaires.

Comme le détaille ZDNet, LinkedIn a intensifié ses efforts pour lutter contre les faux recruteurs et les usurpateurs d’identité. La plateforme a mis en place de nouvelles mesures de vérification pour protéger ses utilisateurs contre ces menaces. Ces mesures incluent l’amélioration des algorithmes de détection et la mise en œuvre de processus plus stricts pour vérifier l’authenticité des profils. Cette initiative vise à renforcer la confiance des utilisateurs dans la plateforme et à prévenir les fraudes potentielles. LinkedIn espère ainsi réduire le nombre d’escroqueries et de fausses offres d’emploi qui circulent sur son réseau.

D’après Security Affairs, un avion transportant des responsables européens a été victime d’un brouillage GPS suspecté d’origine russe alors qu’il survolait la Bulgarie. Le brouillage a perturbé les systèmes de navigation de l’avion, bien que celui-ci ait pu atterrir en toute sécurité. Les autorités enquêtent sur l’origine du brouillage et cherchent à renforcer la résilience des systèmes de navigation contre de telles interférences.

Selon The Hacker News, Salesloft a temporairement mis hors ligne la plateforme Drift après avoir détecté une activité suspecte. Cette décision a été prise pour protéger les données des utilisateurs et enquêter sur la nature de l’incident. Salesloft a collaboré avec des experts en cybersécurité pour analyser les systèmes et identifier la source de l’activité suspecte. Cette mesure proactive vise à minimiser les risques pour les utilisateurs et à renforcer la sécurité de la plateforme.

Comme le rapporte Bleeping Computer, le gouvernement américain a offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à l’identification de hackers liés au FSB russe. Cette initiative fait partie d’un effort plus large pour lutter contre les cyberattaques d’origine étatique. Les autorités américaines espèrent que cette récompense incitera les personnes ayant des informations pertinentes à se manifester.

Selon KrebsOnSecurity, le Parti républicain a exprimé des préoccupations concernant l’utilisation de filtres anti-spam qui, selon eux, censurent leurs communications. Les filtres en question ont été mis en place pour réduire le volume de courriels indésirables, mais certains membres du parti estiment qu’ils affectent également la diffusion de leurs messages.

D’après RTS, Google a été condamné à une amende record de près de 3 milliards d’euros par l’Union européenne. Cette sanction fait suite à des pratiques jugées anticoncurrentielles par les régulateurs européens. L’amende vise à dissuader Google de continuer à abuser de sa position dominante sur le marché.

Comme le rapporte Swissinfo, la Suisse a lancé une alternative transparente à ChatGPT. Ce nouvel outil vise à offrir une solution plus éthique et respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Le développement de cette alternative s’inscrit dans une volonté de promouvoir des technologies d’intelligence artificielle plus transparentes et responsables. La Suisse espère que cette initiative encouragera d’autres pays à adopter des approches similaires pour le développement de l’IA. L’outil met l’accent sur la protection des données et la transparence des algorithmes utilisés.

Selon Cybernews, une plateforme destinée aux artistes a été ciblée par une attaque de ransomware baptisée Lunalock. Les attaquants ont chiffré les données de la plateforme et, en plus, ont menacé de soumettre toutes les œuvres d’art aux sociétés d’IA pour qu’elles soient ajoutées aux ensembles de données de formation.

