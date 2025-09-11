Cloudflare bloque une attaque DDoS record de 11.5 Tbps

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Cloudflare a réussi à bloquer une attaque DDoS record de 11.5 Tbps, principalement une inondation UDP, provenant de Google Cloud.

Cloudflare a récemment annoncé avoir bloqué une attaque DDoS d’une ampleur sans précédent, atteignant un pic de 11.5 Tbps. Cet événement marque un tournant dans la lutte contre les cyberattaques massives, souvent dévastatrices pour les infrastructures numériques.

Cette attaque, principalement constituée de flux UDP provenant de Google Cloud, s’inscrit dans une série d’assauts qui ont duré plusieurs semaines. La capacité de Cloudflare à contrer une telle menace souligne l’importance croissante de la cybersécurité face à des attaques toujours plus sophistiquées et volumineuses.

Une attaque d’une ampleur inégalée

Ce record de 11.5 Tbps représente une augmentation de 12 % par rapport à la précédente attaque de 7.3 Tbps signalée par Cloudflare en juin 2023. Cette dernière avait déjà impressionné par sa capacité à transférer 37.4 téraoctets de données en seulement 45 secondes, soit l’équivalent de plus de 7’000 heures de vidéo HD en continu par exemple.

Ces chiffres illustrent la puissance de destruction potentielle des attaques DDoS modernes, qui exploitent des vulnérabilités dans les systèmes pour inonder les réseaux de trafic jusqu’à ce qu’ils s’effondrent. Selon The Hacker News, Cloudflare a autonomement bloqué ces attaques hyper-volumétriques, démontrant l’efficacité de ses systèmes de défense.

La menace persistante des attaques DDoS

Les attaques DDoS, ou attaques par déni de service distribué, sont conçues pour rendre un service en ligne indisponible en le submergeant de trafic. Dans le cas de l’attaque record de Cloudflare, la majorité des assauts provenaient de Google Cloud, exploitant principalement le protocole UDP, connu pour sa capacité à générer un trafic important avec peu de contrôle. Ce type d’attaque, appelé inondation UDP, est particulièrement difficile à contrer en raison de sa nature décentralisée et de la variété des vecteurs de menace qu’il peut utiliser. Comme le souligne Security Affairs, l’attaque a ciblé un seul IP, frappant en moyenne 21,925 ports par seconde, ce qui démontre sa sophistication.

La capacité de Cloudflare à bloquer ces attaques massives met en lumière les défis croissants auxquels sont confrontées les entreprises de cybersécurité aujourd’hui. Ces événements montrent une tendance continue vers des attaques de plus en plus volumineuses et complexes.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail