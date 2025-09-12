Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Les cybercriminels utilisent le « grokking » pour contourner les protections de X et atteindre un public plus large avec des liens malveillants.

Les cybercriminels ont récemment trouvé une nouvelle méthode ingénieuse pour contourner les protections contre la publicité malveillante sur la plateforme X, en utilisant l’assistant d’intelligence artificielle Grok. Cette technique, appelée « grokking », permet aux escrocs de diffuser des liens malveillants à un public beaucoup plus large que jamais auparavant, échappant ainsi aux restrictions habituelles de la plateforme. Les chercheurs en cybersécurité ont mis en lumière cette approche, soulignant son potentiel destructeur pour les utilisateurs de X.

Le « grokking » : une nouvelle technique pour les cyberattaques

Le « grokking » est une méthode astucieuse qui permet aux cybercriminels de contourner les restrictions imposées par X sur les liens dans les publications sponsorisées. En exploitant Grok, l’assistant d’intelligence artificielle de la plateforme, les escrocs peuvent intégrer des liens malveillants dans leurs contenus sans être détectés. Cette approche leur offre une portée bien plus grande pour leurs attaques, leur permettant de toucher potentiellement des millions d’utilisateurs. Comme le rapporte Dark Reading, cette stratégie innovante est devenue un outil puissant dans l’arsenal des cybercriminels, leur donnant un avantage considérable sur les systèmes de sécurité traditionnels.

L’exploitation de Grok par les cybercriminels pose bien sûr des problèmes de sécurité pour la plateforme X. En contournant les protections contre la publicité malveillante, les escrocs peuvent non seulement atteindre un public plus large, mais aussi potentiellement infecter des millions d’utilisateurs avec des logiciels malveillants. Selon The Hacker News, cette nouvelle méthode a été signalée comme une menace majeure par les chercheurs en cybersécurité, soulignant l’urgence pour X de renforcer ses mesures de sécurité.

Face à cette menace croissante, il est crucial que la plateforme X prenne des mesures efficaces pour contrer le « grokking ». Cela pourrait inclure l’amélioration de ses algorithmes de détection de liens malveillants et l’optimisation de ses systèmes de sécurité pour mieux identifier et bloquer les contenus suspects. En outre, les utilisateurs doivent être conscients des risques potentiels et encouragés à signaler toute activité suspecte.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail