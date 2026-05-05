Des chercheurs ont découvert Fast16, une arme de 2005 capable de fausser des calculs scientifiques pour saboter des infrastructures critiques de haute précision.

TL;DR : L’essentiel Le malware Fast16 apparaît dès l’année 2005. Cette découverte repousse de cinq ans le début de l’ère du sabotage informatique étatique, jusque-là symbolisée par le célèbre ver Stuxnet.

Cet outil utilise un moteur de script nommé Lua — un langage léger utilisé pour automatiser des tâches — pour modifier discrètement les résultats de logiciels de calcul. Les erreurs injectées deviennent indétectables sans vérification externe.

Les analyses techniques révèlent des cibles stratégiques comme des logiciels de modélisation nucléaire ou environnementale. Les preuves pointent vers des opérations de grande envergure menées par des acteurs étatiques dès le milieu des années 2000.

Le code malveillant se propageait via des partages réseau sous la forme de petits modules autonomes. Cette méthode permettait d’infecter l’ensemble d’un site technique pour garantir que chaque machine produise les mêmes résultats erronés.

Le paysage de la cybersécurité mondiale revoit son histoire avec l’identification de Fast16. Selon les informations publiées par The Hacker News, ce programme de sabotage a été conçu et déployé au moins cinq ans avant l’attaque historique contre les centrifugeuses iraniennes. La découverte réalisée par les équipes de SentinelOne montre que des capacités de guerre numérique avancées existaient bien plus tôt que ne le pensaient les historiens de la technologie.

Le sabotage par l’erreur de calcul

Le fonctionnement de Fast16 repose sur une subtilité technique redoutable : la corruption contrôlée de l’unité de calcul flottant, ou FPU. Ce composant du processeur gère les opérations mathématiques complexes. En interceptant les données lors de leur lecture sur le disque, le malware injectait des correctifs en mémoire pour altérer les calculs de logiciels de simulation. Ces outils servent notamment à modéliser des crash-tests, des structures de bâtiments ou des processus physiques sensibles dans le secteur nucléaire.

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Comme le souligne Dark Reading, l’usage d’une machine virtuelle intégrée permettait aussi aux attaquants de modifier la logique de sabotage sans recompiler l’intégralité du programme. Cette modularité offrait une flexibilité inédite pour l’époque. Le but n’était pas de bloquer les systèmes, mais de les faire dériver lentement. En introduisant des erreurs systématiques mais infimes, les attaquants pouvaient saboter des années de recherche scientifique ou provoquer des défaillances structurelles à long terme sans jamais être détectés.

Un héritage technique caché dans les archives du cybercrime

Les racines de Fast16 plongent dans les fuites massives de données liées à des groupes de renseignement. L’analyse présentée également par Security Affairs établit un lien direct entre ce malware et des documents divulgués par le collectif ShadowBrokers il y a près de dix ans. Le nom du pilote système apparaissait dans une liste d’outils offensifs attribués à des agences de sécurité américaines. Cette connexion suggère que Fast16 était un pilier d’une plateforme d’espionnage et de sabotage bien plus vaste.

L’échantillon analysé, un fichier exe, a traversé les décennies en restant presque invisible sur les plateformes de détection mondiales. Son environnement de prédilection, Windows XP, est aujourd’hui obsolète, ce qui rend le malware inoffensif pour les parcs informatiques modernes. Toutefois, les vecteurs d’attaque qu’il a inaugurés restent d’actualité. La compromission de l’intégrité des données dans l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle ou les simulations financières constitue le prolongement direct de la stratégie initiée par Fast16 il y a vingt ans.

La découverte de ce prédécesseur de Stuxnet confirme donc que le sabotage physique par le code est une doctrine de défense établie depuis deux décennies.

FAQ sur le sabotage numérique haute précision

Qu’est-ce que le malware Fast16 ? Ce logiciel modulaire a été conçu pour infiltrer les réseaux scientifiques et d’ingénierie les plus protégés. Découvert tardivement, il date pourtant de 2005. Sa fonction première consiste à saboter des calculs mathématiques de haute précision. Il vise principalement les charges de travail critiques dans les secteurs de la physique avancée, de la recherche nucléaire et de la cryptographie d’État. Pourquoi Fast16 est-il considéré comme historique ? Ce développement serait le premier malware connu à intégrer un moteur de script Lua. Cette architecture permettait une modification agile des charges utiles sans recompiler le programme central. Son existence démontre que le sabotage cybernétique étatique était déjà arrivé à maturité cinq ans avant les attaques célèbres contre les installations iraniennes. Quels étaient les risques d’une telle attaque ? La manipulation discrète des simulations physiques peut fausser des tests de collision ou des analyses de résistance des matériaux. Ces erreurs systématiques cherchent à provoquer des dégradations structurelles invisibles ou à ralentir des programmes de recherche stratégiques. Sur le long terme, ces altérations mathématiques peuvent mener à des défaillances matérielles massives ou à des catastrophes industrielles majeures.