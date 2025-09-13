Les risques cachés de l’upload de photos sur ChatGPT

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

De plus en plus d’utilisateurs téléchargent des photos sur ChatGPT, mais peu réalisent les risques impliqués, notamment en termes de sécurité et de confidentialité des données.

L’essor des interactions visuelles avec les chatbots IA, comme ChatGPT, soulève des questions cruciales de confidentialité et de sécurité des données. Alors que les utilisateurs affluent pour identifier des plantes ou diagnostiquer des éruptions cutanées, les images téléchargées pourraient révéler bien plus que prévu. Les entreprises IA, sous couvert d’améliorer leurs modèles, conservent souvent ces données, posant ainsi des risques de piratage. Le stockage de ces images sur des serveurs comportant des vulnérabilités techniques accentue les inquiétudes, car des informations sensibles peuvent être exposées à des tiers non autorisés.

La collecte de données par les chatbots IA

Les entreprises d’intelligence artificielle, telles qu’OpenAI, utilisent les photos téléchargées pour analyser et améliorer leurs modèles. Bien que cela puisse sembler inoffensif, cela soulève des préoccupations majeures en matière de confidentialité. Les photos contiennent souvent des métadonnées, telles que l’emplacement et l’heure de la prise de vue, qui peuvent être exploitées pour profiler les utilisateurs. Par exemple, une photo de vacances anodine pourrait révéler des informations sur votre routine quotidienne. Selon The Wall Street Journal, certaines entreprises ne permettent pas aux utilisateurs de refuser l’utilisation de leurs données à des fins de formation. Cela signifie que même si vous supprimez une conversation, vos données peuvent déjà être en cours de révision par des humains.

Les chatbots IA, tout comme iCloud ou Google Photos, sont susceptibles d’être piratés, exposant les utilisateurs à des risques de sécurité. Les images téléchargées peuvent contenir des détails sensibles, comme des documents visibles en arrière-plan ou des informations biométriques. Ces éléments peuvent être exploités par des acteurs malveillants en cas de violation de données. De plus, les politiques incohérentes des entreprises sur le traitement des images augmentent les risques. Comme le souligne l’Electronic Frontier Foundation, même des photos apparemment inoffensives peuvent être mémorisées par les systèmes d’IA, ce qui pourrait entraîner une reconnaissance involontaire de caractéristiques distinctives, telles qu’un grain de beauté ou une condition médicale visible.

Conséquences à long terme et utilisation future

Les images téléchargées aujourd’hui pourraient être utilisées à des fins imprévues à l’avenir. Comme le relève l’article du WSJ, bien que des entreprises comme Microsoft et Meta ne distribuent pas ces données à des tiers, elles conservent souvent les images. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas anticiper comment leurs photos seront utilisées à mesure que les capacités de l’IA évoluent. Un exemple frappant est l’application chatbot de Meta, où des conversations avec photos ont été accidentellement publiées sur un flux public. Cela souligne l’importance pour les utilisateurs de comprendre que tout ce qu’ils téléchargent peut avoir une vie bien au-delà de l’interaction initiale avec le système.

