LunaLock : les hackers menacent d’entraîner l’IA avec les œuvres volées d’artistes

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Un groupe de hackers menace de partager les œuvres artistiques avec des entreprises d’IA si la rançon de 50 000 $ n’est pas versée rapidement.

La plateforme en ligne Artists&Clients, qui met en relation des artistes indépendants avec des clients potentiels, est au cœur d’une attaque de rançongiciel orchestrée par le groupe LunaLock. Ce dernier a non seulement chiffré et volé des données, mais il a aussi menacé de les divulguer publiquement et de les soumettre à des entreprises d’intelligence artificielle pour enrichir leurs modèles.

Cette approche inédite pourrait infliger de lourdes pertes aux artistes concernés, dont les œuvres pourraient être exploitées sans leur consentement. Le site, actuellement inaccessible, se trouve sous la pression d’un ultimatum financier, laissant ses utilisateurs dans l’incertitude.

Une menace inédite pour les artistes

L’attaque du groupe LunaLock sur la plateforme Artists&Clients représente une nouvelle forme de rançongiciel. En plus des menaces habituelles de divulgation de données personnelles, le groupe a ajouté une dimension supplémentaire en menaçant de partager les œuvres volées avec des entreprises d’IA. Cette tactique pourrait causer un préjudice considérable aux artistes, puisque leurs créations risquent d’être intégrées dans des ensembles de données destinés à entraîner des modèles de langage.

Selon 404 Media, c’est la première fois qu’une telle menace est explicitement formulée, suscitant des inquiétudes quant à l’impact sur les artistes et leur capacité à protéger leurs droits d’auteur.

Les utilisateurs de la plateforme sont confrontés à un dilemme : payer la rançon de 50 000 $, exigée en Bitcoin ou Monero, ou risquer de voir leurs données personnelles et artistiques exposées. Comme le rapporte Cybernews, la communauté des utilisateurs est particulièrement préoccupée par la sécurité de leurs informations personnelles, y compris les détails de paiement. Malgré l’absence de communication officielle de la part d’Artists&Clients, les discussions sur Reddit révèlent que de nombreux utilisateurs prennent des mesures pour sécuriser leurs comptes, comme le changement d’adresses e-mail et la mise en place d’authentifications à deux facteurs. Ces précautions visent à limiter les dommages potentiels et à préserver leur confidentialité.

L’avenir de la sécurité des données artistiques

Cette attaque soulève des questions bien sûr sur la sécurité des données dans le secteur artistique. La menace de voir des œuvres utilisées sans autorisation par des modèles d’IA pourrait inciter d’autres plateformes similaires à renforcer leurs mesures de sécurité pour protéger leurs utilisateurs.

L’utilisation de l’IA dans l’art est déjà un sujet sensible, et cette attaque pourrait exacerber les inquiétudes concernant la protection des droits d’auteur et l’éthique de l’IA. Les experts en cybersécurité s’accordent à dire que les plateformes doivent adopter des stratégies robustes pour prévenir de telles attaques à l’avenir, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité des données artistiques en ligne.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail